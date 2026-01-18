Shifër e pabesueshme golash në 10 ndeshjet e fundit! Ernest Muçi në formën e jetës në Turqi

Trabzon, 18 janar 2026
Ernest Muçi po përjeton momentin më të ndritur të karrierës së tij, duke u shndërruar në një nga emrat më të frikshëm të futbollit turk. Pavarësisht përgatitjeve dhe masave specifike për ta neutralizuar, sulmuesi shqiptar ishte sërish vendimtar në sfidën e fundit, ku i dha fitoren 2-1 skuadrës së tij ndaj Trabzonsporit me një gol në minutat shtesë.
Trajneri kundërshtar kishte paralajmëruar publikisht se prioritet absolut do të ishte ndalimi i Muçit, por plani dështoi. Sulmuesi gjeti hapësirën vendimtare në fundin dramatik të takimit, duke konfirmuar formën e jashtëzakonshme që po kalon.
Statistikat e 10 ndeshjeve të fundit zyrtare janë mbresëlënëse dhe e vendosin Muçin në elitën e sulmuesve të kampionatit turk. Në këtë periudhë, mes kampionatit, Kupës dhe Superkupës së Turqisë, ai ka realizuar plot 10 gola dhe ka dhuruar 2 asiste.
Kontributi i tij është shpërndarë në të gjitha kompeticionet: 8 gola dhe një asist në kampionat, si dhe 2 gola e një asist në Kupën e Turqisë, shifra që çdo sulmues do t’i ëndërronte në një hark kohor prej vetëm dy muajsh.
Me këtë ritëm dhe ndikim konstant, Ernest Muçi është kthyer në një nga protagonistët absolutë të sezonit në Turqi, duke fituar respektin e tifozëve, vlerësimin e analistëve dhe vëmendjen e klubeve rivale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd