E ardhmja e pushtetit në Çeçeni në pikëpyetje! Burimet: Ramzan Kadyrov në gjendje të rëndë shëndetësore, edhe trashëgimtari i tij në gjendje kritike

Grozni / Moskë – 18 janar 2026 Stabiliteti i regjimit çeçen dhe një nga aleancat më të forta rajonale të Kremlinit duket se po përballet me një moment delikat. Ramzan Kadyrov, lideri autoritar i Çeçenisë dhe aleat kyç i presidentit rus Vladimir Putin, raportohet të jetë në gjendje të rënduar shëndetësore, duke ngritur pikëpyetje serioze mbi vazhdimësinë e pushtetit në republikën e Kaukazit.
Sipas burimeve të shumta rajonale dhe ukrainase, 49-vjeçari Kadyrov vuan prej kohësh nga probleme serioze me veshkat, ndërsa gjendja e tij thuhet se është përkeqësuar ndjeshëm gjatë muajve të fundit. Autoritetet zyrtare çeçene nuk kanë dhënë detaje, por mungesat e shpeshta publike kanë ushqyer spekulimet për një krizë reale shëndetësore.
Situata bëhet edhe më e ndërlikuar nga gjendja e djalit të tij, Adam Kadyrov, vetëm 18 vjeç, i cili prej kohësh është promovuar si trashëgimtari politik i regjimit. Mediat raportojnë se ai ndodhet në terapi intensive pas një aksidenti të rëndë automobilistik dhe është transportuar për trajtim të specializuar në Moskë. Gjendja e tij mbetet e paqartë, ndërsa heshtja zyrtare ka shtuar shqetësimet edhe në qarqet e Kremlinit.
Familja Kadyrov ka sunduar Çeçeninë për më shumë se dy dekada. Regjimi nisi me Akhmad Kadyrov, i cili gjatë Luftës së Dytë Çeçene u rreshtua me Moskën dhe u vendos në krye të republikës në vitin 2003, përpara se të vritej në një atentat në vitin 2004. Pas një konsolidimi të dhunshëm të pushtetit, Ramzan Kadyrov mori drejtimin zyrtar në vitin 2007, duke ndërtuar një sistem represiv të mbështetur fuqimisht nga Kremlini.
Gjatë viteve të sundimit të tij, Çeçenia është shndërruar në një nga rajonet më të kontrolluara në Federatën Ruse, me akuza të vazhdueshme për shkelje të rënda të të drejtave të njeriut, zhdukje të kundërshtarëve politikë, represion ndaj medias dhe ndëshkime kolektive. Në këmbim, Kadyrov i ka garantuar Moskës stabilitet absolut dhe besnikëri politike.
Në luftën në Ukrainë, forcat çeçene kanë luajtur rol aktiv në krah të ushtrisë ruse, duke u përdorur si instrument ushtarak dhe propagandistik. Pas rënies së ndikimit të grupit Wagner, njësitë e Kadyrov janë përfshirë gjithnjë e më shumë në operacionet në Donbas.
Megjithatë, nëse kriza shëndetësore e Ramzan Kadyrov dhe e trashëgimtarit të tij rezulton e pakapërcyeshme, Çeçenia mund të përballet me një boshllëk pushteti të rrezikshëm. Një skenar i tillë do të kishte pasoja jo vetëm për stabilitetin e republikës, por edhe për strategjinë e Kremlinit në Kaukaz dhe në konfliktet e tij më të gjera rajonale.
