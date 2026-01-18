Temperatura deri në -40 gradë/ Komandanti zbulon kushtet e vështira të ushtarëve në Groenlandë: Nuk jemi mësuar me këto kushte

Ushtarët nga vendet evropiane të NATO-s duhet të përgatiten për sfida të vështira gjatë një stërvitjeje ushtarake në Groenlandë. Kjo u theksua nga kreu i Komandës Arktike, Søren Andersen, në Nuuk. “Është shumë, shumë e vështirë të operosh këtu, veçanërisht në tokë”, tha Andersen. Prandaj, “stërvitja është e nevojshme”.
«Ne, ushtarët e mi këtu, jemi mësuar me këtë, por ka shumë njësi të forcave të armatosura – përfshirë edhe në Danimarkë – që nuk janë mësuar të punojnë këtu», tha komandanti. Nevojiten pajisje speciale, «çanta gjumi speciale, veshje dimërore speciale».
Për më tepër, është thjesht “unike të punosh në një mjedis ku nuk ka pemë, është e vështirë të fshihesh, prandaj duhet të veprosh në një mënyrë shumë specifike dhe kjo është diçka që duhet ta mësosh”, tha komandanti.
Pasi Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, shprehu vazhdimisht plane për aneksim, disa vende të NATO-s, përfshirë Gjermaninë dhe Francën, dërguan trupa në Groenlandë. Misioni, sipas raportimeve, ishte një ushtrim zbulimi.
Trump përshkallëzoi raportet dhe njoftoi tarifa shtesë kundër Gjermanisë dhe shtatë vendeve të tjera evropiane duke filluar nga fillimi i shkurtit. Tarifat e shkallëzuara do të mbeteshin në fuqi derisa të arrihej një marrëveshje për blerjen e plotë të ishullit Arktik, deklaroi Trump.
Komandanti Andersen e përshkroi Gjermaninë si një partnere të ngushtë të Danimarkës, “me të cilën bashkëpunojmë jashtëzakonisht mirë”. Ai vuri në dukje se ushtria gjermane zotëron shumë aftësi. “Këto mund të përfshijnë forca speciale, si dhe avionë”, tha Andersen, duke shtuar se nëndetëset dhe anijet mund të stërviten në veriun e largët.
Të punosh këtu është ndryshe nga ajo në Detin Baltik: “Rrugët e transportit detar janë plot me akull, është e rrezikshme të lundrosh këtu, valët janë ndryshe këtu lart”, tha Andersen. “Temperaturat janë nën zero. Kur mbërrijmë në Kangerlussuaq, mund të jetë minus 30, minus 40 gradë në një ditë tipike dimri.”
