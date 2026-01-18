Çfarë tha Mateo për Brikenën te Dhoma e Rrëfimit pasi u nominua në televotim prej saj?

Mbrëmjen e djeshme, Brikena si lidere e shtëpisë së “Big Brother VIP 5” kishte një detyrë të rëndësishme për të bërë. Teksa zarfi i zi nxori në nominim Erikun, Keijsin dhe Inën, bashkë me këtë të fundit ishte edhe Stelina si një banore e vetme.
Brikena kishte si detyrë të vendoste nëse do linte Stelinën në nominim, ose do e zëvendësonte me një banor tjetër. E ajo e ndërroi atë me Mateon, i cili nuk e priti aspak mirë vendimin e saj.
“Mashtruese je ti, atë GISHTIN…”/ Debat i FORTË mes Françeskës dhe motrës së Keijsit: Është turpi i turpit që e ka nxjerrë… Mateo në Dhomën e Rrëfimit është shprehur i zhgënjyer dhe ka thënë se nuk e priste aspak një veprim nga ana e Brikenës.
“Ishte diçka që nuk e prisja. Përtej që nuk e prisja ishte zhgënjyese se nuk e prisja kurrë që të isha jo pjesë e këtij nominimi, por të paktën i nominuar nga Brikena. Siç është ajo shprehja që thotë Brikena ‘ti më jep 1 çokollatë unë të jap 10’, unë hyra duke i dhënë një çokollatë dhe mora mbrapsht thikë. U mërzita shumë me thënë të drejtën, nuk e prisja. Më ka ardhur shumë keq”, ka thënë Mateo.
