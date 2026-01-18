Zeynep Sönmez me gjestin e saj pushton Melbournin dhe zemrat e tifozëve. Video

AUSTRALI – Zeynep Sönmez jo vetëm që fitoi një fitore historike në raundin e parë në Australian Open, por edhe respektin dhe admirimin e publikut të Melburnit.
Gjatë ndeshjes së saj kundër Ekaterina Alexandrova, në mes të setit të dytë, një vajzë e re që kapte topat papritmas u ndje keq për shkak të vapës dhe ra në tokë pranë karriges së gjyqtarit.
Pa hezitim, Sönmez ndaloi lojën dhe nxitoi drejt vajzës, duke e ndihmuar të ngrihej në këmbë dhe duke e çuar në një karrige, ku ajo mori trajtimin e nevojshëm.
Kaq mjaftoi për të fituar admirimin dhe duartrokitjet e tifozëve.
Respect to Zeynep Sönmez who went to help this ball kid who fainted beside the court ❤️ pic.twitter.com/iHnX2TDaZ7
— TNT Sports (@tntsports) January 18, 2026
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd