Zeynep Sönmez me gjestin e saj pushton Melbournin dhe zemrat e tifozëve. Video
Transmetuar më 18-01-2026, 15:39

AUSTRALI – Zeynep Sönmez jo vetëm që fitoi një fitore historike në raundin e parë në Australian Open, por edhe respektin dhe admirimin e publikut të Melburnit.

Gjatë ndeshjes së saj kundër Ekaterina Alexandrova, në mes të setit të dytë, një vajzë e re që kapte topat papritmas u ndje keq për shkak të vapës dhe ra në tokë pranë karriges së gjyqtarit.

Pa hezitim, Sönmez ndaloi lojën dhe nxitoi drejt vajzës, duke e ndihmuar të ngrihej në këmbë dhe duke e çuar në një karrige, ku ajo mori trajtimin e nevojshëm.

Kaq mjaftoi për të fituar admirimin dhe duartrokitjet e tifozëve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

