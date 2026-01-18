Tarifat ndaj tetë vendeve evropiane/ Meloni: Ia thashë Trumpit se vendimi për Grenlandën është i gabuar

Romë, 18 janar 2026 Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, ka deklaruar se ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin amerikan Donald Trump, gjatë së cilës i ka shprehur kundërshtimin e saj ndaj vendosjes së tarifave të reja ndaj tetë vendeve evropiane, të lidhura me çështjen e pranisë ushtarake në Grenlandë.
“Unë besoj se vendosja e tarifave të reja do të ishte një gabim. Fola me Donald Trump disa orë më parë dhe ia bëra të qartë mendimin tim,” u shpreh Meloni për gazetarët nga Seuli, ku ndodhet për një vizitë zyrtare.
Sipas mediave ndërkombëtare, kryeministrja italiane ka bërë të ditur gjithashtu se ka komunikuar edhe me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, i cili e ka informuar se Aleanca Atlantike ka nisur tashmë të trajtojë këtë çështje në nivel institucional.
Megjithatë, Meloni u përpoq të ulë tonet e tensionit, duke e cilësuar situatën si një problem komunikimi dhe keqkuptimi mes Evropës dhe Shteteve të Bashkuara në lidhje me zhvillimet që kanë të bëjnë me Grenlandën, duke theksuar rëndësinë e dialogut mes aleatëve strategjikë.
