Debat i fortë mes Brikenës dhe Mateos pasi ajo e nominoi për në televotim: Ai: Puthja ka ndodhur, Ajo: Ti mashtron!

Pas përfundimit të Prime-t të mbrëmjes së djeshme të “Big Brother VIP 5”, Brikena është përballë me Mateon, të cilin e dërgoi në televotim.
Mateo u shfaq i lënduar nga zgjedhja e saj, duke i thënë se nuk e kishte pritur një veprim të tillë. Gjatë bisedës, ata rikthyen në vëmendje edhe të kaluarën e tyre, ku Mateo këmbëngul se mes tyre ka pasur një puthje, një pretendim që Brikena vazhdon ta mohojë.
Pjesë nga biseda:
Mateo: Po dal mashtrues për një histori të vërtetë dhe ti e di shumë mirë. Nuk të jam afruar ndonjëherë, ti më nxjerr mua mashtrues për një puthje që ka ndodhur dhe ti e di shumë mirë.
Brikena: Nuk ka ndodhur, nëse e vazhdon…
Mateo: Unë dal mashtrues para gjithë Shqipërisë, isha unë që të vendosa trëndafilin.
Brikena: Nuk më intereson trëndafili kur ti e shpif një gjë të tillë. Nëse ti thua që ka pasur puthje, ti shpif.
Mateo: Ma thuaj ti pse duhet të gënjej?
Brikena: A s’të vjen zor me thënë një gjë të pavërtetë, ti e di shumë mirë që nuk jemi puthur. Mos vazhdo me këtë temë.
Mateo: Çfarë më leverdis mua moj vajzë, të sulmoj?
Brikena: Do të lësh të nënkuptohen gjëra të pavërteta. Në këtë gjë mashtrove. Mateo të thashë…
Mateo: A të kam sulmuar?
Brikena: Puthja nuk ka ndodh, mos gënje. Kur nuk ka ndodhur, pse vazhdon?
Mateo: Pse e ke kaq siklet ta pranosh dhe më nxjerr mua mashtrues?
Brikena: Ti e di shumë mirë që nuk ka ndodhur o Mateo, a s’të vjen zor të thuash një të pavërtetë. Duhet të tregohesh i sinqertë.
Mateo: Pse nuk tregohesh ti e sinqertë oj vajzë?
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd