Hapet pjesërisht rruga Qukës–Qafë Plloçë, qarkullim i kufizuar për mjetet

Qukës, 18 janar 2026 Rruga Qukës–Qafë Plloçë është hapur pjesërisht për qarkullim, pas ndërhyrjeve për largimin e masivit të madh shkëmbor që u shemb rreth 10 ditë më parë si pasojë e reshjeve intensive të shiut dhe motit të keq që përfshiu qarkun e Korçës.
Aktualisht, qarkullimi lejohet vetëm për mjetet që kanë si destinacion fshatrat e bashkisë Pogradec, të cilat lidhen me këtë aks rrugor. Autoritetet bëjnë me dije se i gjithë masivi shkëmbor është larguar, ndërsa firma kontraktuese vijon punën për pastrimin e rrugës nga balta dhe materialet inerte.
Sipas njoftimit zyrtar, mjetet që udhëtojnë drejt Elbasanit ose në drejtim të Korçës do të rifill приложojnë qarkullimin normal duke nisur nga dita e nesërme, e hënë.
Rruga Qukës–Qafë Plloçë është një nga akset që shpeshherë përballet me problematika të rrëshqitjeve të dherave dhe shembjeve të masiveve shkëmbore, duke sjellë herë pas here bllokime dhe vështirësi në qarkullim, veçanërisht gjatë kushteve të motit të keq.
