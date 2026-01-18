Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zarf i zi në shtëpinë e BBVip 5? Çfarë ndodhi? Kiara Tito shpërthen në lot
Transmetuar më 18-01-2026, 14:56

Në nisje të emisionit “Fan Club”, Kiara Tito u surprizua për 30 vjetorin e saj të lindjes.

Në kufje, moderators së dashur për publikun iu komunikua sikur në shtëpinë e “Big Brother VIP 5” kishte mbërritur një zarf i zi. E teksa Kiara po priste që ky moment të shfaqej në ekranin e “Fan Club”, në fakt u tregua një klip që ishte surprizë për Titon.

Në video ishin momentet më të bukura të Kiarës dhe mesazhi i urimit për të. Ajo u shprehe emocionuar, ndërsa nuk i mbajti dot lotët.

E më pas moderatorja e njohur shton se në fakt nuk kishte zarf të zi në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, por thjesht ishte një rreng për të.

