Gjermania shqyrton bojkotimin e Kupës së Botës 2026 për shkak të tensioneve me SHBA-në

Gjermania po shqyrton mundësinë e bojkotimit të Kupës së Botës FIFA 2026, e cila është planifikuar të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksikë. Arsyeja lidhet me tensionet politike të krijuara pas deklaratave dhe planeve të presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e kontrollit mbi Groenlandën, territor autonom i Mbretërisë së Danimarkës.
Lajmi është raportuar nga media gjermane Welt, duke cituar Jürgen Hardt, zëdhënës për politikën e jashtme i grupit parlamentar CDU/CSU dhe bashkëpunëtor i afërt i kancelarit Friedrich Merz. Hardt nuk e përjashtoi mundësinë e një bojkoti, duke e cilësuar atë si një “masë ekstreme”, e cila mund të përdoret për të ushtruar presion ndaj administratës Trump që të heqë dorë nga pretendimet territoriale.
“Ne e kuptojmë se sa e rëndësishme është kjo Kupë Bote për Donald Trumpin”, ka deklaruar Hardt në një koment për Bild, duke lënë të kuptohet se sporti mund të përdoret si mjet presioni diplomatik.
Sipas raportimeve, shqetësimet në qarqet politike evropiane janë rritur edhe më tej pas zhvillimeve të fundit ndërkombëtare, të cilat kanë shtuar frikën se kërcënimet e presidentit amerikan për përdorimin e forcës mund të mos jenë thjesht retorikë politike.
Kritika ndaj FIFA-s
Në të njëjtën kohë, ish-presidenti i UEFA-s, Michel Platini, ka kritikuar ashpër drejtimin aktual të FIFA-s. Në një intervistë për The Guardian, Platini akuzoi presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino, për një stil drejtimi autoritar dhe për afrimitet të tepruar me figura të fuqishme politike dhe ekonomike.
“Sot ka më pak demokraci në FIFA sesa në kohën e Sepp Blatterit. Pas pandemisë, Infantino është shndërruar gjithnjë e më shumë në një autokrat,” u shpreh Platini.
Kritikat lidhen gjithashtu me vendimin e FIFA-s për t’i dhënë Donald Trump një “Çmim të Paqes”, veprim që nga shumë është interpretuar si një favorizim politik në një periudhë tensionesh të theksuara ndërkombëtare.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd