Mbi motor me armë në dorë, 2 të rinj në shëtitoren e Durrësit. Policia: Shmangëm një krim të rëndë

Durrës – Dyshohet se kishte shënjestër për atentat, arrestohet 24-vjeçari i armatosur në shëtitoren e plazhit. Bashkë me të një i dytë në pranga
Një ngjarje e mundshme kriminale është parandaluar në Durrës, ku Policia ka arrestuar një 24-vjeçar nga Kavaja, i cili dyshohet se po lëvizte i armatosur me qëllime të rrezikshme.
Operacioni policor i koduar “PURPOSE”, i finalizuar nga Komisariati i Policisë Durrës në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Kavajë, u zhvillua pas informacioneve se një shtetas po qarkullonte drejt Durrësit me motomjet, i pajisur me armë zjarri.
Sipas burimeve policore, 24-vjeçari Çim Kazazi u ndalua në lagjen nr. 13, në zonën e shëtitores së plazhit. Gjatë kontrollit, në sediljen e motomjetit iu gjet një pistoletë Glock me municion luftarak, të cilat u sekuestruan si prova materiale. Po ashtu, u sekuestrua edhe motomjeti me të cilin ai qarkullonte.
Nga hetimet paraprake dyshohet se i riu kishte një objektiv konkret, ndërsa Prokuroria dhe Policia po punojnë për të zbardhur se kë synonte dhe çfarë ngjarjeje po përgatitej. Për momentin, autoritetet nuk japin detaje për shënjestrën e dyshuar, por konfirmojnë se ndërhyrja e shpejtë e Policisë shmangu një rrezik serioz.
Në pranga u vu edhe pasagjeri që ndodhej në motomjet, shtetasi F. M., 24 vjeç, i cili po procedohet penalisht për veprën penale “Moskallëzim i krimit”.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë ligjor të rastit dhe për të përcaktuar motivin dhe shënjestrën e dyshuar të lëvizjes së armatosur. /noa.al
