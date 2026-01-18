Ja kush është një nga furnizuesit e përdoruesve të ‘barit’ në Fier

Fier/ Operacioni “Target”: Arrestohet 31-vjeçari që shiste drogë në doza në qytet
Drejtoria Vendore e Policisë Fier vijon goditjet e njëpasnjëshme ndaj veprimtarive kriminale në fushën e shpërndarjes së lëndëve narkotike, duke finalizuar një tjetër operacion të suksesshëm.
Bëhet fjalë për operacionin policor të koduar “Target”, i cili u zhvillua nga Sektori për Hetimin e Narkotikëve, në bashkëpunim me Prokurorinë dhe me mbështetjen e Forcës së Posaçme Operacionale të DVP Fier.
Hetim 6-mujor me metoda speciale
Operacioni është ndjekur për 6 muaj rresht, me metoda speciale hetimi, pas informacioneve se një shtetas shpërndante lëndë narkotike kanabis në doza në qytetin e Fierit.
Si rezultat i punës hetimore, shërbimet e Policisë kanë bërë të mundur lokalizimin dhe kapjen e autorit të dyshuar.
Arrestohet 31-vjeçari
Në kuadër të operacionit “Target”, u kap dhe u vu në pranga shtetasi:
Franc Begaj, 31 vjeç, banues në Fier
Në momentin e kapjes, atij iu gjet dhe iu sekuestrua një sasi lënde narkotike kanabis, e ndarë në doza gati për shitje.
Nga hetimet rezulton se 31-vjeçari siguronte lëndën narkotike, e ndante në doza dhe më pas e shpërndante në qytetin e Fierit, duke ushtruar aktivitetin kriminal për një periudhë të konsiderueshme kohe.
Masë sigurie “Arrest me burg”
Bazuar në provat e siguruara nga hetimi, Gjykata e Fierit ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë “Arrest me burg”, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.
Gjatë kontrollit fizik dhe kontrollit të banesës, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan doza kanabisi të përgatitura dhe gati për shpërndarje.
Vijojnë hetimet
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme ligjore.
Policia bën me dije se kontrollet dhe hetimet vijojnë, me qëllim identifikimin dhe goditjen e rasteve të tjera të shpërndarjes së lëndëve narkotike në territor. /noa.al
