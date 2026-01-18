Mijëra kuti me barna të skaduar në Fier: Policia: paraqesnin rrezik serioz për shëndetin e qytetarëve

Fier/ Operacioni “Skadenca”: Arrestohet 42-vjeçari që tregtonte ilaçe të skaduara dhe kontrabandë
Policia e Fierit ka goditur një rast të rëndë të hedhjes në treg të ilaçeve të skaduara dhe të futura kontrabandë, duke finalizuar operacionin policor të koduar “Skadenca”, pas një hetimi disamujore të ndjekur me metoda speciale.
Si rezultat i operacionit, është arrestuar në flagrancë 42-vjeçari Bojken Bregovina, banues në Fier, i cili dyshohet se magazinonte në banesën e tij medikamente të ndryshme, një pjesë e konsiderueshme e të cilave të skaduara, ndërsa pjesa tjetër pa faturë tatimore, të futura kontrabandë, dhe më pas i hidhte në treg duke furnizuar farmacitë e qytetit të Fierit, me qëllim përfitimi financiar.
Sekuestrohen mbi 4 mijë kuti medikamentesh
Gjatë kontrollit të banesës së shtetasit B. B., të autorizuar nga Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomike-Financiare gjetën dhe sekuestruan, në cilësinë e provës materiale:
1635 kuti me ilaçe të skaduara
2654 kuti me medikamente pa faturë tatimore, që dyshohet se janë futur kontrabandë
Në total, u sekuestruan 4289 kuti medikamentesh të ndryshme, të cilat paraqesnin rrezik serioz për shëndetin e qytetarëve.
Hetim disamujore dhe arrestim në flagrancë
Nga hetimet ka rezultuar se 42-vjeçari, prej një periudhe të gjatë kohore, grumbullonte dhe magazinonte barna të skaduara, duke i futur më pas në qarkullim në tregun farmaceutik lokal, në kundërshtim të plotë me ligjin.
Në përfundim të veprimeve procedurale, shtetasi B. B. u arrestua në flagrancë.
Veprat penale
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, për veprat penale:
“Prodhimi dhe tregtimi i barnave dhe pajisjeve mjekësore të falsifikuara ose të rrezikshme për jetën dhe shëndetin”
“Fshehja e të ardhurave”
“Ruajtja ose depozitimi i mallrave kontrabandë”
“Tregtimi dhe transportimi i mallrave që janë kontrabandë”
Policia vijon hetimet për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë, si dhe farmacitë që dyshohet se janë furnizuar me këto medikamente. /noa.al
