‘Storm’ në Durrës. Zbulohen dy apartamente për prostitucion

Durrës, 18 janar 2026 Policia e Durrësit ka finalizuar fazën e 13-të të operacionit policor të koduar “Storm”, në kuadër të goditjes së veprimtarisë kriminale të shfrytëzimit për prostitucion.
Pas një hetimi dyjavor me metoda speciale, Seksioni për Hetimin e Trafiqeve, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale, ka ndërhyrë në dy apartamente të marra me qira në zonën e Vollgës, lagjja nr. 1, dhe në zonën e Plazhit, lagjja nr. 13, të cilat dyshohet se përdoreshin për ushtrimin e prostitucionit.
Si rezultat i operacionit, u arrestua në flagrancë shtetasja L. H., 52 vjeçe, lindur dhe banuese në Armeni, e dyshuar si organizatore e kësaj veprimtarie kriminale. Ajo akuzohet për veprat penale “Prostitucioni” dhe “Përshtatja e ambienteve për prostitucion”.
Gjithashtu, u procedua penalisht një shtetase 22-vjeçare nga Peruja, si dhe tre shtetas shqiptarë nga qarku i Durrësit, për veprën penale “Prostitucioni”.
Gjatë ndërhyrjes, shtetaset e huaja kanë refuzuar të hapin dyert e apartamenteve, të cilat u hapën me ndihmën e punonjësve të Shërbimit Zjarrfikës.
Në cilësinë e provës materiale, policia sekuestroi dy pasaporta të shtetaseve të huaja, shuma parash, karta telefoni dhe blloqe shënimesh.
Nga veprimet hetimore rezultoi se apartamentet ishin përshtatur posaçërisht për ushtrimin e prostitucionit. Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme ligjore.
