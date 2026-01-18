Dalin pamje të avionit që u zhduk nga radarët, autoritetet nuk konfirmojnë rrëzimin e tij

Autoritetet indoneziane nuk kanë konfirmuar rrëzimin e avionit, i cili u raportua i zhdukur pasi humbi kontaktet me kontrollin e trafikut ajror në provincën e Kelibisë Jugore (Indonezi), por një banor vendas ka nxjerrë video që sugjeron rrënojat e mjetit fluturues.
Zyrtarët thanë sot se Transmetuesi i Lokatorit të Emergjencës (ELT) i avionit nuk funksionoi pasi kontakti u humb pranë Maros, duke bërë që ekipet e kërkimit të mbështeteshin në përpjekjet manuale. Pozicioni i fundit i njohur i avionit ishte pranë terrenit malor.
Soerjanto Tjahjono, kreu i Komitetit Kombëtar të Sigurisë së Transportit (KNKT) të Indonezisë, tha se dështimi i ELT-së mund të shpjegohet nëse avioni goditi terrenin.
“Ekziston një ELT, një Transmetues Lokacioni Emergjent, por në një incident ku një avion godet një mal, nëse kjo është ajo që ka ndodhur, ELT zakonisht nuk funksionon sepse edhe ai shkatërrohet”, u tha Tjahjono gazetarëve duke mos e konfirmuar rrëzimin e avionit me 11 persona në bord.
Videoja që qarkullon në mediat sociale duket se tregon mbeturina të shpërndara në shpatin e një mali në zonën e kërkimit, duke përfshirë sende personale dhe një zjarr të vogël që digjet midis rrënojave. Pamjet tregojnë mjegull të dendur në zonë.
Avioni, një ATR 42-500 në pronësi të grupit Indonesia Air Transport, u zhduk nga radarët në zonën e Maros, ndërsa në bord ndodheshin gjithsej 11 persona, tetë anëtarë të ekuipazhit dhe tre pasagjerë. Nuk ka të dhëna për njerëz të mbijetuar.
Sipas autoriteteve, mjeti ajror ishte marrë me qira nga Ministria e Çështjeve Detare dhe Peshkimit dhe po kryente një mision mbikëqyrjeje për aktivitetet e peshkimit.
Të tre pasagjerët në bord raportohet se ishin punonjës të kësaj ministrie.
Zyrtarët kanë deklaruar se më shumë informacion do të bëhet publik pasi të përfundojë faza fillestare e hetimit dhe të konfirmohen të dhënat zyrtare nga terreni.
