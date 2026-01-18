Khamenei pranon mijëra viktima gjatë protestave, por fajëson “rebelët” për vrasjet

Teheran, 17 janar 2026 – Udhëheqësi suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, ka pranuar për herë të parë publikisht se gjatë protestave të fundit në vend kanë humbur jetën mijëra persona, duke mos marrë përgjegjësi direkte dhe duke ia atribuar vdekjet asaj që ai e cilësoi si veprimtari të “rebelëve”.
Në një fjalim të mbajtur të shtunën, Khamenei deklaroi se trazirat, të cilat shpërthyen fillimisht për shkak të problemeve ekonomike më 28 dhjetor, kanë rezultuar në humbje të mëdha jete, ndërsa akuzoi kundërshtarët e regjimit dhe faktorë të jashtëm për dhunën e përshkallëzuar.
Sipas Agjencisë së Lajmeve të Aktivistëve për të Drejtat e Njeriut (HRANA), me seli në SHBA, reagimi i forcave qeveritare iraniane ndaj protestave ka shkaktuar vdekjen e rreth 3,090 personave, shumë prej tyre në rrethana të rënda dhe të dhunshme. Megjithatë, verifikimi i plotë i shifrave mbetet i vështirë për shkak të ndërprerjes së internetit dhe kufizimit të informacionit nga autoritetet iraniane.
Khamenei i ka cilësuar demonstratat si “trazira të nxitura nga armiqtë e Iranit”, duke akuzuar drejtpërdrejt Shtetet e Bashkuara dhe presidentin amerikan Donald Trump për nxitjen e tyre. Nga ana tjetër, Trump ka deklaruar së fundmi se mbështet protestuesit antiqeveritarë dhe ka paralajmëruar se SHBA-të nuk do të qëndrojnë indiferente në rast të përdorimit të dhunës ekstreme ndaj civilëve.
Ndërkohë, protestat në Iran kanë evoluar nga kërkesa ekonomike në thirrje të hapura për përfundimin e sundimit të udhëheqësit suprem, duke thelluar krizën politike dhe përplasjen mes regjimit dhe një pjese të madhe të shoqërisë iraniane.
