Muriqi shënon tre gola, Kumbulla bën dedikim special

Spanjë, 17 janar 2026 – Mallorca arriti një fitore spektakolare 3-2 ndaj Athletic Bilbaos në La Liga, falë një performance të jashtëzakonshme të Vedat Muriqit, i cili realizoi tre gola dhe u bë protagonist i ndeshjes.
Sulmuesi dardan ishte vendimtar për skuadrën e tij, duke i dhënë një kontribut të madh në këtë sukses të rëndësishëm për kampionatin spanjoll. Pas ndeshjes, bashkëlojtarët e Muriqit i dhuruan atij topin e ndeshjes, i cili ishte i nënshkruar me mesazhe për të.
Mes urimeve të shumta, veçanërisht tërheqëse ishte ajo e mbrojtësit shqiptar Marash Kumbulla, i cili i drejtoi një mesazh në shqip: “Ta hëngsha zemrën”. Ky moment u konsiderua si një shenjë e afërsisë dhe bashkëpunimit mes lojtarëve, duke e bërë edhe më emocionuese fitoren e skuadrës së Mallorca.
Një moment i vërtetë special për lojtarin dhe për tifozët shqiptarë, që vlerësuan performancën e lartë të Muriqit dhe përkrahjen e shoqërisë së tij në fushë.
