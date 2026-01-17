Sateliti i BE nxjerr pamjet me zonat e përmbytura në Shqipëri

Sateliti i Bashkimit Evropian ka publikuar pamje që tregojnë qartë përmasat e përmbytjeve të shkaktuara nga reshjet e dendura të shiut në Shqipëri.
Sipas të dhënave të Shërbimit të Menaxhimit të Emergjencave Copernicus, zonat më të prekura ndodhen në Shqipërinë qendrore dhe perëndimore, ku dalja e lumenjve nga shtrati ka përmbytur sipërfaqe të mëdha toke dhe ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në bujqësi dhe infrastrukturë.
Reshjet e dendura të shiut në fillim të janarit 2026 shkaktuan përmbytje të lumenjve në pjesë të Shqipërisë qendrore dhe perëndimore, duke çuar në përmbytje në zonat e ulëta dhe përgjatë korridoreve kryesore të lumenjve.
Fenomeni preku disa qytete, përfshirë Fierin dhe Beratin, ku ujërat e përmbytjes përmbytën tokën bujqësore dhe prishën infrastrukturën lokale.
Shërbimi i Menaxhimit të Emergjencave Copernicus (CEMS) u aktivizua (EMSR856) më 9 janar 2026 për të vlerësuar shkallën e përmbytjeve. Ky vizualizim i të dhënave, i prodhuar duke përdorur produktin e përcaktimit të CEMS, tregon zonat e përmbytura që nga 10 janari 2026, me zonat e përmbytura të përfaqësuara me ngjyrë blu.
Informacioni i ofruar nga CEMS është thelbësor për monitorimin dhe hartëzimin e fatkeqësive. Më shumë informacion rreth këtij aktivizimi është i disponueshëm këtu.
