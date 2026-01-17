Zhduket avioni me 11 persona në bord, nis operacioni i madh i kërkimit

Indonezi, 17 janar 2026 – Autoritetet indoneziane kanë nisur një operacion të gjerë kërkim-shpëtimi pas zhdukjes së një aeroplani të vogël me 11 persona në bord, i cili u largua nga radarët mbi pjesën lindore të vendit. Avioni, në pronësi të linjës ajrore Indonesia Air Transport, po fluturonte nga Yogyakarta drejt Makassar, në provincën South Sulawesi.
Kontakti me aeroplanin u humb pak pas orës 13:00 sipas orës lokale, ndërsa në bord ndodheshin tre pasagjerë dhe tetë anëtarë të ekuipazhit. Sipas autoriteteve, vendndodhja e fundit e regjistruar ishte në një zonë malore në distriktin Maros, rreth 42 kilometra larg kryeqytetit të provincës.
Kërkimet po kryhen nga forcat ajrore, policia dhe vullnetarë, të cilët po kontrollojnë terrenin si nga toka ashtu edhe nga ajri. Në zonë janë dërguar edhe helikopterë dhe dronë për të ndihmuar në lokalizimin e avionit.
Kreu i Agjencisë Lokale të Kërkim-Shpëtimit, Muhammad Arif Anwar, tha se situata po ndiqet me prioritet të lartë dhe se ekipet po punojnë intensivisht për të gjetur aeroplanin dhe personat në bord. Autoritetet kanë bërë thirrje për qetësi dhe njoftuan se priten zhvillime të reja në orët në vijim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd