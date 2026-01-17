Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Prime’ nis me një surprizë, Kristi prezanton këngën e bërë për Selin!
Transmetuar më 17-01-2026, 21:23

Spektakli i sotëm i Big Brother VIP Albania 4 ka nisur me një surprizë.

Kristi ka prezantuar këngën e tij të bërë posaçërisht për Selin.

Pjesë të kësaj këngë Kristi e ka kënduar shpesh herë në shtëpi. “Tunde moj Selinë tunde, të dalë nami në katunde”, kanë qenë kjo një pjesë e refrenit të këngës.

Pasi përfundoi performimin e këngës, Kristi i premtoi Selinës se do të jetë pjesë e videoklipit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...