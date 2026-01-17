Prime’ nis me një surprizë, Kristi prezanton këngën e bërë për Selin!

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 17-01-2026, 21:23
Spektakli i sotëm i Big Brother VIP Albania 4 ka nisur me një surprizë.
Kristi ka prezantuar këngën e tij të bërë posaçërisht për Selin.
Pjesë të kësaj këngë Kristi e ka kënduar shpesh herë në shtëpi. “Tunde moj Selinë tunde, të dalë nami në katunde”, kanë qenë kjo një pjesë e refrenit të këngës.
Pasi përfundoi performimin e këngës, Kristi i premtoi Selinës se do të jetë pjesë e videoklipit.
