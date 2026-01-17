Paolo Fox: Ja shenjat me më shumë fat në dashuri këtë të diel 18 janar 2026. (Peshqit nisin histori që ka të ardhme)

Prognoza astrologjike e Fox: ❤️ Më me fat në dashuri: Peshqit / 💞 Njohje dhe afrime të reja: Shigjetari / ⚖️ Sqarime dhe stabilitet emocional: Peshorja /🛡️ Forcim i marrëdhënieve serioze: Bricjapi
Kjo e diel sjell lëvizje të rëndësishme në planin sentimental për disa shenja të horoskopit.
Sipas parashikimeve të Paolo Fox, yjet favorizojnë sqarime, fillime të reja dhe vendime që ndryshojnë rrjedhën e marrëdhënieve.
Jo të gjitha shenjat përjetojnë emocione të lehta, por për disa, dashuria hyn në një fazë vendimtare.
♓ Peshqit
Shenja më e favorizuar në dashuri
Peshqit janë në prag të një periudhe shumë pozitive sentimentale. Paolo Fox sinjalizon se diçka e madhe po afrohet dhe nuk është thjesht ndjesi. Venusi do të hyjë në shenjë në shkurt, por efektet ndihen që tani: emocione të forta, afrim, dëshirë për lidhje serioze. Beqarët mund të nisin një histori që ka të ardhme, ndërsa çiftet ndihen më të bashkuara dhe më të sigurta për hapat e ardhshëm.
♐ Shigjetari
Dashuri që lind pa u sforcuar
Qielli hapet për Shigjetarin në planin emocional. Venusi dhe Hëna krijojnë kushte ideale për njohje të reja, afrime të sinqerta dhe rikthim pasioni. Paolo Fox këshillon të mos nxitohet: dashuria vjen natyrshëm, pa presion. Është një ditë ideale për të kaluar kohë me dikë që të intereson ose për të lënë pas dyshime të vjetra.
♎ Peshorja
Sqarime që sjellin ekuilibër emocional
Peshorja del nga një periudhë konfuzioni dhe nis të gjejë qartësi edhe në ndjenja. Yjet favorizojnë biseda të sinqerta, vendime të menduara dhe rikthim harmonie. Nuk bëhet fjalë për emocione të zjarrta, por për ndërtim të qëndrueshëm të marrëdhënieve. Kush ka kaluar paqartësi në çift, tani mund të gjejë zgjidhje.
♑ Bricjapi
Forcim i lidhjeve ekzistuese
Për Bricjapin, dashuria nuk është në qendër të dramës, por të sigurisë dhe përkushtimit. Paolo Fox thekson se, nëse pranë është personi i duhur, kjo është periudha për ta mbrojtur dhe ushqyer lidhjen. Një gjest i thjeshtë, një moment i ndarë bashkë, mund të ketë peshë të madhe emocionale.
