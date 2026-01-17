Këto shenja kanë më shumë mundësi për të bërë lekë këto ditë sipas Paolo Fox

Më të favorizuar për para: Bricjapi. Mundësi fitimi nga kontakte/ide: Shigjetari. Stabilizim dhe rregullim financiar: Peshorja. Fitime në horizont, jo të menjëhershme: Peshqit
♑ Bricjapi
Shenja më e fortë në planin financiar këtë periudhë
Bricjapi ndodhet në qendër të vëmendjes së yjeve dhe ka një avantazh të qartë në çështjet ekonomike. Paolo Fox thekson se gjykimi dhe vendosmëria janë më të forta se zakonisht, çka ndihmon për të marrë vendime të sakta për kredi, investime, pagesa apo marrëveshje pune. Nuk është ditë për rrezik të verbër, por për menaxhim të zgjuar. Kush ka biznes ose përgjegjësi financiare, mund të rregullojë situata që kanë qenë pezull.
Fjalë kyçe: stabilitet, kontroll, rregullim financash.
♐ Shigjetari
Mundësi që sjellin fitim nëse kapen në kohë
Shigjetari ka një qiell që hap mundësi konkrete, sidomos përmes kontakteve, bashkëpunimeve ose ideve që lidhen me punën. Venusi dhe Hëna krijojnë kushte për oferta që duken të vogla, por mund të kthehen në fitim nëse trajtohen me kujdes. Paolo Fox këshillon të mos nxitohet: fitimi vjen, por vetëm për ata që dinë të presin momentin e duhur.
Fjalë kyçe: mundësi, marrëveshje, rritje graduale.
♎ Peshorja
Rregullim i situatës ekonomike pas konfuzionit
Peshorja nis të dalë nga një periudhë pasigurie dhe nga e hëna nis një fazë planifikimi financiar. Yjet favorizojnë idetë e ndërtuara mirë, dokumentet, projektet dhe vendimet e menduara. Nuk është ditë për fitime të shpejta, por për të ndërtuar baza që sjellin para në javët në vijim. Kush punon me kontrata, projekte apo shërbime, mund të shohë lëvizje pozitive.
Fjalë kyçe: planifikim, qartësi, rikthim stabiliteti.
♓ Peshqit
Paratë vijnë si shpërblim për durimin
Peshqit janë në prag të një periudhe shumë më të favorshme ekonomike. Paolo Fox sinjalizon se fitimet nuk janë ende të menjëhershme, por po përgatitet terreni për rezultate konkrete deri në shkurt–mars. Kush ka projekte, ide kreative ose punë të pavarur, duhet të vazhdojë pa u ndalur: lekët vijnë si rezultat i një procesi, jo si rastësi.
Fjalë kyçe: përgatitje, shpërblim, rritje e qëndrueshme. /noa.al
