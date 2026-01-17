Horoskopi i Paolo Fox për të dielën, 18 janar: një ditë me emocione dhe mundësi të sinqerta

Horoskopi i Paolo Fox për ditën e diel, 18 janar 2026. Astrologu më i njohur i televizionit italian sjell çdo ditë parashikimet për të lindurit nën shenjat e ujit, ajrit, tokës dhe zjarrit.
Parashikimet që Paolo Fox publikon ekskluzivisht në Radio Lattemiele u tregojnë pasionantëve të astrologjisë se si yjet do të ndikojnë në ecurinë e ditës së tyre.
Siç këshillon vetë Paolo Fox, horoskopi duhet lexuar duke u përshtatur me karakterin dhe rrethanat personale të secilit dhe nuk duhet konsideruar si një orakull absolut.
Dashi (21 mars – 19 prill)
Sipas Paolo Fox, hapet një e diel e qetë, pothuajse çliruese, që shënon fillimin e një faze dukshëm më pozitive krahasuar me javët e kaluara. Dashi rikthen ndjesinë e stabilitetit dhe, nëse dikush është përpjekur ta vërë në provë, tani ka forcën t’i përgjigjet siç di: drejtpërdrejt, me vendosmëri, por gjithmonë me atë klasën e lindur që e dallon. Dëshira për të folur dhe për të sqaruar është e fortë, sidomos pas një periudhe kur është ndier i tërhequr nga rrjedha e ngjarjeve pa mundur të shprehë mendimin e tij. Orët e fundit nuk kanë qenë të lehta, me pak nervozizëm edhe në ndjenja, por tani energjia ndryshon: nis një etapë e re me grintë, pasion dhe besim të ripërtërirë në çdo fushë të jetës.
Demi (20 prill – 20 maj)
Për Demin është koha të ndalet pak dhe të vendosë rregull, sidomos në çështjet praktike dhe financiare. Diçka duhet rishikuar, veçanërisht nëse ka pasur tensione me ortakë apo bashkëpunëtorë, ose nëse është planifikuar një shpenzim i rëndësishëm. Ditët në vijim nuk do të jenë shumë të thjeshta dhe do të kërkojnë kujdes të madh në fjalë, sepse mes së hënës dhe së martës ekziston rreziku për të thënë më shumë seç duhet. Gjysma e dytë e janarit vë në provë durimin, por nuk është momenti për të hequr dorë: shkurti do të sjellë një ndryshim të vërtetë ritmi, me zgjidhje konkrete dhe mundësi të reja që hapin rrugën për një rifillim real.
Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Qielli i Binjakëve mban aromë emocionesh dhe mundësish, por pyetja kryesore është një: a janë vërtet gati të lëshohen? Ky është një nga momentet më të mira për të dashuruar, për të guxuar, për të thyer skema të vjetra dhe për të parë përpara pa pendesa. Paolo Fox thekson se e shkuara nuk mjafton më; nevojitet diçka e re, stimuluese, ndryshe. Kurioziteti – aleati i madh i kësaj shenje – shtyn drejt horizonteve të papritura, edhe larg atyre që deri dje dukeshin të sigurta. Shumë po mendojnë për një ndryshim rrënjësor në jetë: besimi tek intuita dhe mendja e hapur mund të jetë çelësi për të ndërtuar diçka vërtet surprizuese.
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Tensioni nuk është zhdukur plotësisht, por ajri fillon të bëhet më i lehtë. Pas dy ditësh të vështira me Hënën kundër, Gaforrja mund të marrë frymë më lirshëm: më e keqja ka kaluar. Venusi nuk është më armiqësor dhe së shpejti edhe Marsi do të ndalë së krijuari përplasje, duke hapur rrugën për marrëdhënie më të qeta dhe stimuluese. Pikërisht nga sot, lidhjet me të tjerët – në çdo fushë – mund të marrin hov të ri. Gjysma e dytë e muajit premton zhvillime pozitive: diçka po lëviz, diçka po ndryshon. Është momenti i duhur për të lënë pas lodhjet e fillimit të janarit dhe për të parë përpara me besim dhe vendosmëri.
Luani (23 korrik – 23 gusht)
Nuk është një e diel për të ulëritur me forcë, dhe Luani e ndien menjëherë. Energjia vjen dhe ikën, humori luhatet dhe ajo pasion që zakonisht ndez çdo betejë duket sikur ka marrë një pushim të shkurtër. Javët në vijim do të kërkojnë më shumë qëndrueshmëri sesa vrull, sepse angazhimet nuk do të mungojnë dhe durimi do të vihet në provë. Kujdes që nervozizmi të mos shndërrohet në fjalë të ashpra: të shfryhesh me njerëz që nuk kanë faj do të ishte vetëm benzinë mbi zjarr. Forca e vërtetë tani është vetëkontrolli. Dhe Luani, kur do, di ta sundojë edhe veten.
Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Sipas horoskopit të Paolo Fox, në prapaskenë Virgjëresha po përgatit diçka të rëndësishme. Ende nuk është koha për rezultate spektakolare, por çdo zgjedhje e bërë tani do të ketë peshë vendimtare në muajt që vijnë. Mendja është më e lirë, shqetësimet më pak shtypëse, por megjithatë ka nga ata që përpiqen të kufizojnë autonominë: këtu lind nevoja për të mbrojtur hapësirat personale me vendosmëri dhe qartësi. Sa më shumë t’i afrohemi fundit të shkurtit, aq më e dukshme do të bëhet se ka nisur një fazë e re, pjellore dhe madje revolucionare. Disa tensione mbeten, sidomos me Binjakët: më mirë të vëzhgosh para se të reagosh.
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Pas një fillimi muaji të paqartë, sikur mendja të kishte mbetur pezull, Peshorja nis gradualisht ta shohë më qartë rrugën përpara. Që nga e hëna, qielli fton për të planifikuar, për të shkruar, për të vendosur dhe për të vënë rregull në mendime dhe projekte. Ankthi nuk zhduket menjëherë, por pushon së bllokuari veprimin. Yjet shpërblejnë idetë e ndërtuara mirë dhe edhe ndjenjat mund të gjejnë një drejtim të ri. Është një periudhë intensive, herë pas here e lodhshme, por në fund Peshorja do ta zbulojë veten më të fortë, më të përqendruar dhe sërish protagoniste.
Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Atmosfera është e tensionuar dhe Akrepi e ndien në lëkurë që para se të shqiptohen fjalët. Dy javët e ardhshme do ta vënë përballë përballjeve delikate, takimeve me konkurrencë të fortë ose personave të gatshëm për të krijuar pengesa. Nervozizmi është real, por ka afat: marsi do të sjellë sqarime dhe kthesa. Ndërkohë, duhet të forcohet ajo që lëkundet, të riparohen çarjet dhe të mos lejohet që zemërimi të drejtojë zgjedhjet. Me qetësi, strategji dhe besim në aftësitë personale, kjo fazë mund të shndërrohet në një provë të kaluar me mjeshtëri.
Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Qielli nis t’i buzëqeshë Shigjetarit dhe shenjat e para ndihen që këtë të diel. Venusi ndez një tranzit të çmuar, ndërsa Hëna premton një rritje emocionale në ditët në vijim. Entuziazmi, megjithatë, duhet dozuar: dëshira për të vrapuar është e madhe, por të detyrosh kohën do të ishte gabim. Mundësitë duhet të lihen të dalin vetë, të dallohen dhe më pas të shfrytëzohen në momentin e duhur. Merkuri në kundërshti i bën emocionet më të sinqerta, herë-herë befasuese, por edhe autentike: është momenti ideal për t’i dhënë hapësirë dashurisë dhe marrëdhënieve të vërteta. Një këshillë e vetme: nëse ka diçka për t’u sqaruar, më mirë prit edhe një ditë para se të flasësh.
Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Sipas Paolo Fox, Bricjapi lëviz nën një qiell që e vendos në qendër të vëmendjes, me një forcë që ndihet më shumë se zakonisht. Tensioni i grumbulluar gjatë javëve të fundit nis të shkrihet, megjithatë vëmendja duhet të mbetet e lartë në planin ekonomik, sidomos nëse ka kredi, hua apo shpenzime të rëndësishme për t’u menaxhuar. Yjet forcojnë gjykimin dhe vendosmërinë, cilësi që shenja i ka natyrshëm, dhe ndihmojnë për të kuptuar një gjë thelbësore: nëse pranë është personi i duhur, lidhja ia vlen të mbrohet dhe të ushqehet. Është momenti ideal për të organizuar diçka të thjeshtë, por të veçantë, për ta jetuar së bashku, larg stresit.
Ujori (20 janar – 19 shkurt)
Ujori hyn në një fazë të lëvizshme, pothuajse elektrike, ku gjithçka mund të ndryshojë brenda pak kohe. Mes së hënës dhe së martës emocionet mund të shpërthejnë, duke sjellë vendime drastike, por të nevojshme. Kjo është një periudhë prerjesh të qarta, mbylljesh dhe zgjedhjesh përfundimtare: nëse një person nuk bind më ose një marrëveshje nuk kënaq, ndarja vjen pa shumë rrotullime fjalësh. Ndonjëherë shenja pëlqen ta sfidojë fatin, duke lënë që yjet të bëjnë pjesën tjetër. Dhe në fakt, Venusi në shenjë e shtron rrugën në dashuri: kush kërkon një njohje të re, qoftë serioze apo të lehtë, duhet të dalë, të lëvizë dhe të ekspozohet. Mundësitë nuk trokasin në derë, ato krijohen.
Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Sipas Paolo Fox, Peshqit ndiejnë se diçka e madhe po afrohet dhe nuk është thjesht një ndjesi. Yjet premtojnë një rezultat të rëndësishëm brenda marsit, me një periudhë veçanërisht të favorshme që nis nga shkurti, kur Venusi do të hyjë në shenjë duke sjellë ëmbëlsi, fat dhe mundësi të reja. Lodhitë e fillimit të dhjetorit duken të largëta, pothuajse të harruara, dhe tani mendja është e kthyer nga e ardhmja, projektet dhe ndërtimi i gjërave të reja. Mes së mërkurës dhe së enjtes, Hëna do të ndihmojë në planifikimin e ngjarjeve dhe vendimeve fituese: është momenti i duhur për të qenë krijues, për të përgatitur rikthimin dhe për të besuar plotësisht në atë që po vjen. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
