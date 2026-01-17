Studimi që po thyen stereotipet: çfarë zbulohet për personat me tatuazhe

17 janar 2026
Një studim i fundit i zhvilluar në Shtetet e Bashkuara, me pjesëmarrjen e 1,753 studentëve universitarë, ka nxjerrë në pah një lidhje surprizuese mes tatuazheve dhe niveleve më të larta të edukimit, kreativitetit dhe vetëdijes personale.
Sipas të dhënave të publikuara, rreth 14% e studentëve të përfshirë në studim kanë të paktën një tatuazh, ndërsa afërsisht 4% raportuan se kanë shtatë ose më shumë piercings dhe/ose katër ose më shumë tatuazhe.
Studiuesit theksojnë se, për një pjesë të madhe të të rinjve të arsimuar, tatuazhet nuk perceptohen më thjesht si trend apo modë kalimtare, por si një formë e qëndrueshme e shprehjes personale dhe e identitetit individual.
Rezultatet sugjerojnë se individët me tatuazhe priren të jenë më kreativë, më të hapur ndaj përvojave të reja dhe me nivel më të lartë vetëreflektimi. Këto tipare, sipas autorëve të studimit, lidhen shpesh me performancë më të mirë akademike dhe potencial për sukses profesional.
Ky përfundim sfidon stereotipet tradicionale, sipas të cilave tatuazhet janë të lidhura kryesisht me rebelim, sjellje të rrezikshme apo mungesë disipline. Përkundrazi, studimi tregon se shumë studentë që ndjekin universitete prestigjioze zgjedhin tatuazhet si një formë arti dhe individualiteti, pa e parë këtë zgjedhje si pengesë për zhvillimin e tyre akademik apo profesional.
Sipas studiuesve, kjo prirje reflekton një ndryshim më të gjerë kulturor, ku shprehja e vetvetes përmes tatuazheve po bëhet gjithnjë e më e pranueshme edhe në mjedise akademike dhe profesionale, duke ndryshuar mënyrën se si shoqëria i percepton këto forma identiteti personal.
