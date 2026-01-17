Pasi media njoftoi se është thirrur dhe do merret në pyetje në SHBA më 20 janar, Rama thotë se po shkon me ftesë të Trampit për një event OJQ-je

Pak ditë pasi në media u njoftua se është thirrur dhe do të paraqitet më 20 janar në SHBA bashkë me avokat në një çështje penale, Edi Rama doli sot me një njoftim që konfirmon udhëtimin drejt Amerikës, porse tha se po shkon i ftuar nga presidenti amerikan për një event OJQ-je.
Në News24, gazetarja Anduena Llabani, tha se kryeministri Edi Rama pritet të thirret në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të dëshmuar si person në dijeni në lidhje me disa dosje të hapura nga drejtësia amerikane.
Sipas Llabanit, data e përmendur është 20 janari, një moment që ajo e cilësoi si kritik dhe të paprecedent për një kryeministër shqiptar në detyrë. “Shpresojmë të mos i zënë rrugë Ramës në 20 janar, ku ai do të thirret në SHBA për të dëshmuar si person në dijeni për disa dosje që janë hapur andej,” u shpreh ajo.
Ajo tha se bëhet fjalë për një situatë që as vetë Rama nuk e pret plotësisht se si do të zhvillohet dhe çfarë pasojash mund të ketë.
Llabani tha se informacioni që posedon tregon se kryeministri nuk do të udhëtojë i vetëm drejt SHBA-së, por i shoqëruar nga një avokat. Kjo, sipas saj, lidhet me faktin se dëshmia do të ketë të bëjë me çështje të hapura prej kohësh nga drejtësia amerikane, të mbështetura mbi dëshmi që ajo i cilësoi si tronditëse.
“Në këto dosje ka elementë shumë interesantë për gjeopolitikën shqiptare,” tha ajo, duke shtuar se bëhet fjalë për zhvillime që mund të kenë ndikim të fortë politik dhe institucional.
Rama: Trump më ftoi personalisht të përfaqësoj Shqipërinë në Bordin e Paqes
Pas këtij publikimi, sot Edi Rama shpërndau në rrjetet sociale një deklaratë duke njoftuar se ka marrë një ftesë personale nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, për të përfaqësuar Shqipërinë në Bordin e Paqes, një organizatë e re ndërkombëtare e iniciuar nga vetë Trump.
Sipas Ramës, Shqipëria është ftuar si anëtare themeluese e këtij bordi, një zhvillim që, siç thekson ai, do të kishte qenë i paimagjinueshëm vetëm disa vite më parë. Kryeministri e cilëson këtë ftesë si një vlerësim të rëndësishëm ndërkombëtar për rolin dhe pozicionin e Shqipërisë në arenën globale.
Në reagimin e tij, Rama shpreh krenarinë për transformimin e vendit dhe për faktin se Shqipëria, sipas tij, sot është një shtet dinjitoz dhe i respektuar më shumë se kurrë më parë. Ai nënvizon gjithashtu forcimin e partneritetit strategjik mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke e cilësuar ftesën e Presidentit Trump si një shenjë respekti dhe vlerësimi të veçantë ndaj vendit.
Kryeministri thotë se pjesëmarrja në këtë bord do të nënkuptojë bashkëpunim të drejtpërdrejtë me Presidentin Trump në një strukturë ndërkombëtare të krijuar dhe të drejtuar prej tij.
Në fund të mesazhit, Rama falënderon publikisht Presidentin amerikan dhe shpreh urime për Shqipërinë dhe SHBA-në, duke e konsideruar këtë një moment domethënës për politikën e jashtme shqiptare.
Tani mbetet të shohim nëse axhenda e Ramës në SHBA do të përfshijë vetëm eventin e organizatës që ka ngritur Trampi, apo ai do të paraqitet edhe tek organet e drejtësisë amerikane për tu marrë në pyetje.
