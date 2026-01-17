Nëse çorapet ju lënë shenja, ja çfarë po ju tregon trupi

17 janar 2026
Në fund të ditës, teksa ndërroni rrobat e përditshme me pizhame, shumë persona vënë re se çorapet kanë lënë shenja të thella rreth kyçeve ose në pulpë. Vijat duken sikur janë “gdhendur” në lëkurë dhe zhduken gradualisht pas disa minutash.
Zakonisht mendohet se kjo ndodh vetëm për shkak të masës së gabuar të çorapeve. Por në disa raste, trupi po jep sinjale që nuk duhen shpërfillur.
Çorapet kanë rol mbrojtës dhe praktik, por shenjat e theksuara dhe të përsëritura pas heqjes së tyre mund të lidhen me ndryshime në qarkullimin e lëngjeve dhe gjakut në organizëm.
Edema periferike, shkaku më i zakonshëm
Një nga arsyet më të shpeshta është edema periferike, një gjendje që lidhet me mbajtjen e lëngjeve në pjesët e poshtme të trupit. Përveç shenjave nga çorapet, kjo gjendje mund të shoqërohet me:
ënjtje të këmbëve dhe kyçeve
lëkurë të shtrënguar ose me shkëlqim
ndjesi rëndese apo dhimbje
vështirësi në lëvizje
Edema shpesh shfaqet pas qëndrimit të gjatë në këmbë ose ulur, gjatë shtatzënisë, apo për shkak të ndryshimeve hormonale, por në disa raste lidhet edhe me probleme më serioze shëndetësore.
Probleme me qarkullimin venoz
Nëse shenjat zgjasin më shumë se zakonisht dhe shoqërohen me vena të zgjeruara, ngërçe, kruarje ose ndryshim të ngjyrës së lëkurës, mund të bëhet fjalë për insuficiencë venoze. Ky problem është i përhapur dhe kërkon vlerësim mjekësor, sidomos nëse simptomat përkeqësohen me kalimin e kohës.
Çrregullime të sistemit limfatik
Sistemi limfatik ndihmon në largimin e lëngjeve dhe toksinave nga trupi. Kur ai nuk funksionon siç duhet, lëngjet grumbullohen në inde. Shenjat e përditshme nga çorapet, ënjtja e vazhdueshme dhe ndjesia e rëndesës mund të jenë tregues të limfedemës, një gjendje që kërkon trajtim profesional.
Ndikimi i medikamenteve
Disa barna, veçanërisht ato për tensionin e gjakut ose trajtime hormonale, mund të shkaktojnë ënjtje të këmbëve. Si pasojë, çorapet lënë shenja më të theksuara edhe nëse përdorni të njëjtin model prej kohësh.
Kur duhet treguar kujdes i veçantë?
Konsulta mjekësore rekomandohet nëse:
shenjat nuk zhduken edhe pas një ore
lëkura bëhet e dhimbshme, e ngrohtë ose ndryshon ngjyrë
ënjtja shfaqet vetëm në njërën këmbë
shfaqen vështirësi në frymëmarrje ose dhimbje gjoksi
ekziston histori sëmundjesh të zemrës, veshkave apo mëlçisë
keni pasur së fundmi udhëtime të gjata ose fluturime
Si të shmangni shenjat nga çorapet?
Për të reduktuar shenjat e pakëndshme:
shmangni çorapet me llastik të fortë
zgjidhni materiale të buta dhe ajrosëse, si pambuku
përdorni një numër më të madh nëse jeni mes dy masave
lëvizni rregullisht dhe ngrini këmbët gjatë pushimit
Kujtesë e rëndësishme: Shenjat nga çorapet shpesh janë të padëmshme, por kur shfaqen çdo ditë dhe zgjasin, trupi po kërkon vëmendje. Lëkura është një nga pasqyrat më të qarta të shëndetit.
