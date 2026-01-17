Luftëtarët kurdë tërhiqen, ushtria siriane merr kontrollin në veri të vendit

Siri – 17 janar 2026
Ushtria siriane ka marrë nën kontroll dhjetëra qytete dhe fshatra në veri të Sirisë, pas tërheqjes së Forcave Demokratike Siriane (SDF), të udhëhequra nga kurdët, drejt lindjes së lumit Eufrat.
Tërheqja është realizuar në kuadër të një marrëveshjeje për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të përleshjeve mes palëve. Kreu i SDF-së, Mazloum Abdi, e cilësoi këtë lëvizje si një “gjest vullneti të mirë”, duke theksuar se lumi Eufrat do të shërbejë si vijë ndarëse mes forcave qeveritare siriane dhe atyre kurde.
Qyteti strategjik Deir Hafer, së bashku me disa fshatra përreth, ka kaluar nën kontrollin e trupave qeveritare. Ndërkohë, raportohen përleshje sporadike në zonën e Tabkës dhe në disa qytete të tjera, megjithëse situata mbetet kryesisht e qetë.
Sipas dëshmive lokale, një pjesë e banorëve kanë qëndruar në rrugë për të pritur dhe festuar mbërritjen e ushtrisë, duke shprehur lodhjen nga vitet e gjata të konfliktit. Javët e fundit janë shënuar nga tensione të shtuara mes Damaskut dhe autoriteteve kurde, pavarësisht përpjekjeve për dialog dhe negociatave mbi integrimin e strukturave kurde në institucionet shtetërore siriane.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd