Babai i mori levën e videolojës, 11-vjeçari e qëllon për vdekje

Perry County, Pensilvani – 17 janar 2026
Një ngjarje e rëndë ka tronditur Shtetet e Bashkuara, ku një fëmijë 11-vjeçar dyshohet se ka vrarë babanë e tij, pasi ky i fundit i kishte marrë levën e videolojës Nintendo Switch.
Sipas autoriteteve amerikane, incidenti ka ndodhur më 13 janar në Perry County, në shtetin e Pensilvanisë. Policia u thirr në orët e vona të natës dhe gjeti 42-vjeçarin Douglas Dietz të pajetë në shtratin e tij.
Bashkëshortja e viktimës, e cila ndodhej në gjumë në momentin e ngjarjes, u zgjua nga një zhurmë e fortë. Fillimisht ajo tentoi ta zgjonte bashkëshortin, por pa sukses. Vetëm pasi ndezi dritën, kuptoi se ai kishte humbur jetën.
Sipas raportimeve të mediave lokale, fëmija i ka thënë nënës se ishte përgjegjës për atë që kishte ndodhur. Hetimet paraprake tregojnë se i mituri kishte gjetur çelësat e një arme të mbajtur të mbyllur, ndërsa kërkonte pajisjen e lojës që i ishte konfiskuar më herët.
Autoritetet bëjnë me dije se arma është përdorur nga fëmija, i cili aktualisht ndodhet në paraburgim. Gjykata ka refuzuar lirimin e tij me kusht, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes vijojnë.
Ngjarja ka rihapur debatin në SHBA mbi sigurinë e armëve në familje dhe aksesin e të miturve ndaj tyre.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd