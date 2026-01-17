Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Babai i mori levën e videolojës, 11-vjeçari e qëllon për vdekje
Transmetuar më 17-01-2026, 19:04

Perry County, Pensilvani – 17 janar 2026

Një ngjarje e rëndë ka tronditur Shtetet e Bashkuara, ku një fëmijë 11-vjeçar dyshohet se ka vrarë babanë e tij, pasi ky i fundit i kishte marrë levën e videolojës Nintendo Switch.

Sipas autoriteteve amerikane, incidenti ka ndodhur më 13 janar në Perry County, në shtetin e Pensilvanisë. Policia u thirr në orët e vona të natës dhe gjeti 42-vjeçarin Douglas Dietz të pajetë në shtratin e tij.

Bashkëshortja e viktimës, e cila ndodhej në gjumë në momentin e ngjarjes, u zgjua nga një zhurmë e fortë. Fillimisht ajo tentoi ta zgjonte bashkëshortin, por pa sukses. Vetëm pasi ndezi dritën, kuptoi se ai kishte humbur jetën.

Sipas raportimeve të mediave lokale, fëmija i ka thënë nënës se ishte përgjegjës për atë që kishte ndodhur. Hetimet paraprake tregojnë se i mituri kishte gjetur çelësat e një arme të mbajtur të mbyllur, ndërsa kërkonte pajisjen e lojës që i ishte konfiskuar më herët.

Autoritetet bëjnë me dije se arma është përdorur nga fëmija, i cili aktualisht ndodhet në paraburgim. Gjykata ka refuzuar lirimin e tij me kusht, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes vijojnë.

Ngjarja ka rihapur debatin në SHBA mbi sigurinë e armëve në familje dhe aksesin e të miturve ndaj tyre.

