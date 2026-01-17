Dosja Ardit Spahiu në Bruksel: Prokuroria flet për atentat të organizuar dhe urdhra nga Dubai. Detajet e plota

Vrasja e Ardit Spahiut: Prokuroria belge thotë se u ekzekutua nga vrasës me pagesë të urdhëruar nga Dubai
Prokuroria federale në Bruksel ka deklaruar se Ardit Spahiu, i vrarë në vitin 2020 në Belgjikë, u ekzekutua nga vrasës profesionistë me pagesë, të cilët vepruan me urdhra të dhëna nga jashtë vendit, konkretisht nga Dubai.
Deklaratat u bënë gjatë procesit gjyqësor në Gjykatën e Krimeve të Rënda në Bruksel, ku po gjykohen nëntë persona të dyshuar për përfshirje në organizimin dhe kryerjen e atentatit.
Detajet e atentatit
Sipas mediave belge, Ardit Spahiu u vra më 27 nëntor 2020, në zonën Sint-Jans-Molenbeek. Trupi i tij i pajetë u gjet rreth orës 17:50, pranë një pallati në Condorlaan, ndërsa policia gjeti 17 gëzhoja plumbash në vendngjarje.
Disa minuta para ngjarjes, Spahiu ndodhej si pasagjer në një automjet që drejtohej nga F.M., mik i tij. Pasi makina u parkua, një tjetër mjet bllokoi rrugën. Hetuesit deklaruan se një person i armatosur hapi zjarr ndaj Spahiut sapo ai doli nga automjeti, ndërsa një person tjetër i armatosur i drejtoi armën me silenciator drejt F.M.-së.
Të pandehurit dhe qëndrimet në gjyq
Zyra e Prokurorit Federal po ndjek penalisht F.M., E.M. dhe E.S. për rolin e tyre në atentat. Gjatë seancës së së enjtes, E.M. refuzoi të përgjigjej ndaj akuzave, ndërsa avokatët e tij pretenduan se ai nuk ndodhej në automjetin e autorëve ditën e ngjarjes.
Mbrojtja kundërshtoi gjithashtu provat e bazuara në komunikimet e koduara Sky ECC, duke argumentuar se një nga PIN-et e atribuar E.M.-së ishte i regjistruar në një periudhë të mëvonshme.
Urdhrat nga Dubai dhe roli i Franc Çopjas
Sipas prokurorisë, Franc Çopja dhe M.Q., të dyshuar si organizatorë kryesorë, nuk ndodheshin në Belgjikë në kohën e vrasjes. Hetimet tregojnë se baza e tyre e operacioneve ishte Dubai, prej nga dyshohet se janë dhënë urdhrat për atentatin, përmes komunikimeve të koduara.
Prokuroria pretendon se Franc Çopja ishte në kontakt të drejtpërdrejtë me autorët e atentatit dhe se kishte organizuar rrjetin e informatorëve që ndiqnin lëvizjet e viktimës në Bruksel.
Informatorët dhe pagesat e dyshuara
Sipas skemës kriminale të prokurorisë, E.R., E.B. dhe B.M. janë identifikuar si informatorë që kanë dhënë të dhëna për vendndodhjen e Spahiut.
Dëshmitari bashkëpunues E.B., i cili ka bashkëpunuar me autoritetet që nga viti 2023, ka deklaruar se:
E.R. dyshohet se ka përfituar 200 mijë euro
ndërsa B.M. dhe vetë E.B. kanë marrë nga 100 mijë euro secili
E.R. i ka mohuar këto deklarata në gjykatë, duke pretenduar se nuk e kishte gjetur kurrë viktimën dhe se nuk kishte dijeni për M.Q.-në.
Profili i viktimës
Sipas Prokurorisë Federale, Ardit Spahiu, 38 vjeç, shtetas shqiptar, ishte i përfshirë në trafik kokaine dhe kanabisi. Ai ishte larguar nga Shqipëria dhe ishte fshehur në Belgjikë që nga viti 2019, për shkak të frikës për sigurinë e tij.
Procesi gjyqësor vijon.
Ardit Spahiu u vra nga “profesionistë”, thonë hetuesit
Në procesin gjyqësor para Gjykatës së Asizës në Bruksel kundër nëntë personave të dyshuar për përfshirje në vrasjen e Ardit Spahiut në vitin 2020, hetuesit deklaruan se ai është vrarë në mënyrë profesionale. Një nga personat që prokuroria e konsideron si informator është tërhequr nga deklaratat që kishte dhënë në vitin 2021, duke pretenduar se gjatë paraburgimit është vënë nën presion për të pranuar fajësinë.
“Nuk ishte një grindje që doli jashtë kontrollit”, deklaruan hetuesit të enjten para Gjykatës së Asizës në Bruksel, ku prezantuan gjetjet e tyre mbi vrasjen. Ardit Spahiu u vra më 27 nëntor 2020 në Sint-Jans-Molenbeek. Ekipi hetimor është i bindur se Spahiu “u vra nga profesionistë”. “Viktima u vra sepse ishte vendosur që të vritej”, shtuan ata, citon noa.al, bruzz.be.
Detajet e krimit
Më 27 nëntor 2020, trupi i pajetë, por ende “i ngrohtë dhe duke tymosur”, i Spahiut u gjet rreth orës 17:50 pranë një pallati në Condorlaan. Policia gjeti 17 gëzhoja pranë trupit. Spahiu ishte qëlluar për vdekje në kokë, shpinë dhe duar.
Pak minuta më herët, F.M., mik i viktimës, po drejtonte makinën ku Ardit Spahiu ndodhej në sediljen e pasagjerit. Ai e kishte parkuar makinën në rresht të dyfishtë, kur një makinë e bardhë u bllokoi rrugën. Një person i armatosur hapi zjarr ndaj Spahiut sapo ai doli nga makina, ndërsa një person i dytë i armatosur i drejtoi F.M.-së një armë me silenciator drejt fytyrës, përshkruan hetuesit në sallën e gjyqit.
Lëvizjet para atentatit
Spahiu dhe miku i tij kishin ardhur nga Parku Ter Kamerenbos. Hetuesit kanë konstatuar një kontakt të parë mes dy burrave dhe një personi të panjohur në atë zonë, përpara se të vazhdonin udhëtimin nëpër qytet drejt Molenbeekut.
Të pandehurit
Për të shtënat që i morën jetën Spahiut dhe për rolin e tyre në atentat, Prokuroria Federale po ndjek penalisht:
F.M. (mungon në proces, aktualisht i burgosur në Shqipëri),
E.M. (i pranishëm, i liruar me kusht pas pagesës së një garancie prej 35 mijë eurosh),
E.S. (mungon, i ndaluar në Shqipëri).
Të enjten, E.M. refuzoi të përgjigjej ndaj akuzave. Të hënën, avokatët e tij argumentuan se klienti i tyre nuk ndodhej në makinën e zezë të autorëve më 27 nëntor 2020.
Ata kundërshtuan gjithashtu faktin që E.M. të ishte përdoruesi i dy llogarive Sky ECC, duke theksuar se njëra prej tyre është krijuar pas ngjarjes.
Roli i Dubait
Të dyshuarit kryesorë, Franc G. (Franc Çopja) dhe M.Q., nuk ndodheshin në Belgjikë në kohën e vrasjes. Baza e tyre e operacioneve ishte Dubai, por ata akuzohen se nga atje kanë dhënë urdhrat për vrasjen përmes komunikimeve të koduara.
Sipas skemës kriminale të hartuar nga prokuroria federale, Franc G. (33 vjeç) ishte në kontakt të drejtpërdrejtë me ekzekutorët e vrasjes, veçanërisht me F.M. (43 vjeç). Ndërsa M.Q. (38 vjeç) dyshohet se ishte përgjegjës për kontaktet me tre shqiptarë në Bruksel, të cilët i furnizuan me informacion për viktimën: E.B. (38), B.M. (41) dhe E.R. (48).
Mohimet dhe dëshmitë
E.R. mohoi të enjten të gjitha deklaratat që kushëriri i tij E.B., dëshmitar dhe bashkëpunëtor i drejtësisë, kishte dhënë një ditë më parë para jurisë. Ndërsa E.B. pretendoi se të dy i kishin dhënë informacion M.Q.-së për të lokalizuar dhe vrarë Spahiun, E.R. u përgjigj se nuk e kishte gjetur kurrë viktimën dhe se nuk kishte dëgjuar kurrë për M.Q.-në.
Sky ECC dhe presioni në burg
E.R. pranoi përdorimin e një llogarie Sky ECC me emrin “Pit Bull”, por mohoi se kishte përdorur llogarinë e dytë “Hello3”, e cila ka rëndësi të veçantë në këtë proces, pasi prokuroria ia atribuon tre të pandehurve.
Ai u tërhoq gjithashtu nga disa deklarata të dhëna gjatë marrjeve në pyetje në vitin 2021, duke pretenduar se në burgun e Sint-Gillis ishte vënë nën presion për të pranuar përfshirjen në vrasje. Kur u pyet për provat e këtij pretendimi, ai tha se letrën përkatëse e kishte hedhur.
Profili i viktimës
Ardit Spahiu, 38 vjeç, shtetas shqiptar, ishte i përfshirë në trafikun e kokainës dhe kanabisit në Belgjikë. Ai ishte fshehur në Belgjikë që nga viti 2019 nga frika për jetën e tij në Shqipëri, sipas Prokurorisë Federale.
Mjeku ligjor konstatoi 18 plagë nga armë zjarri në trupin e viktimës. Sipas dëshmitarëve, të shtënat u kryen nga një automjet me dy persona të maskuar.
Nisi në Bruksel gjyqi i madh i botës së krimit, nën masa të rrepta sigurie
Bruksel – Një nga proceset më të mëdha gjyqësore të botës së krimit në Belgjikë nisi më 5 janar 2026 në Gjykatën e Asizës në Bruksel, nën masa të jashtëzakonshme sigurie. Në qendër të gjyqit është vrasja e shqiptarit Ardit Spahiu, e ndodhur më 27 nëntor 2020 në zonën Molenbeek, raporton noa.al duke cituar Brussels Times.
Në bankën e të akuzuarve do të ulet Franc Gergely, i njohur edhe si Franc Çopja, së bashku me tetë persona të tjerë. Të gjithë akuzohen për përfshirje në organizatë kriminale dhe për atentatin me armë zjarri që i mori jetën Spahiut.
Rivalitet kriminal dhe atentat i përgjakshëm
Sipas prokurorisë belge, Franc Gergely dhe viktima Ardit Spahiu, të dy shtetas shqiptarë, ishin pjesë e klaneve rivale të përfshira në trafikun e madh të kokainës. Përplasjet mes këtyre grupeve kishin sjellë më herët edhe atentate të tjera të porositura.
Spahiu, 38 vjeç, u qëllua për vdekje pasditen e 27 nëntorit 2020 jashtë një lokali në Avenue Condor, në Molenbeek, kur një person i armatosur zbriti nga një automjet dhe hapi zjarr ndaj tij. Ai u godit nga nëntë plumba, duke pësuar 18 plagë balistike, dhe ndërroi jetë në vendngjarje.
Arratisja në Belgjikë dhe hetimet Sky ECC
Viktima ishte larguar nga Shqipëria në vitin 2019, nga frika për jetën e tij, pas përshkallëzimit të konflikteve mes klanit Çopja dhe atij Alibey, përplasje që lidhen me trafikun ndërkombëtar të drogës.
Në qershor 2021, hetuesit belgë përdorën të dhëna të nxjerra nga serverët e Sky ECC, një platformë komunikimi e koduar, për të lidhur disa persona me vrasjen, përfshirë edhe Gergely, i cili rezultoi i lidhur me tre sinjale Sky ECC.
Ekstradimi nga Dubai, precedent për Belgjikën
Më 30 dhjetor 2023, Franc Gergely u ekstradua nga Dubai drejt Belgjikës për t’u përballur me drejtësinë. Ai kishte jetuar në Emiratet e Bashkuara Arabe që nga viti 2019, duke pretenduar se ishte zhvendosur për biznes në sektorin e tekstileve dhe automjeteve.
Ky rast shënon ekstradimin e parë nga Emiratet e Bashkuara Arabe drejt Belgjikës për qëllime gjyqësore, ndërsa më pas janë realizuar edhe ekstradime të tjera.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd