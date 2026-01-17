E nxori zbuluar kamera e trupit, e pabesueshme në Angli: Oficerja fle me të burgosurin shqiptar, përfundon pas hekurave

Incident në burgjet britanike: Oficerja 46-vjeçare dënohet pas lidhjes intime me një të burgosur shqiptar. Zbulimi i rastit, rastësisht, nga kamera e trupit
Një oficere burgu në Angli është dënuar me burg pasi u zbulua se kishte krijuar një lidhje intime me një të burgosur, ndërsa ishte në krye të detyrës. Rasti që nxori sot media britanike, u zbulua në korrik 2024, kur kamera e trupit që oficerja mbante gjatë shërbimit regjistroi pamje që e implikonin atë dhe të burgosurin në një dollap dyqani brenda institucionit penitenciar.
Kush është oficerja dhe i dënuari
Oficerja e burgut, Rebecca Pinckard, 46 vjeçe, nga Cambridgeshire, kishte pranuar fajësinë për sjellje të pahijshme në një funksion publik në burgun HMP Highpoint, në Stradishall.
I dënuari është identifikuar me emrin Erion Nakdi, 42 vjeç, shtetas shqiptar, i dënuar për trafikim droge, i cili po vuante një dënim afatgjatë për vepra penale të lidhura me drogën e klasit A.
Si u zbulua lidhja
Sipas dëshmive në Cambridge Crown Court, një oficer tjetër burgu e zbuloi rastësisht lidhjen teksa po mblidhte prova për një çështje tjetër. Gjykata u informua se Pinckard u kap vetëm për shkak të një “gabimi të ngathët” gjatë procedurave të brendshme.
Dokumentet gjyqësore tregojnë se marrëdhënia kishte ndodhur në periudhën 9 prill – 6 korrik 2024.
Sjellje të tjera problematike
Përveç marrëdhënies intime, gjykata dëgjoi se Pinckard:
i kishte dërguar të dënuarit një kartolinë Moonpig për ta “ngushëlluar” gjatë problemeve personale;
nuk raportoi video eksplicite që i burgosuri i kishte dërguar në rrjete sociale;
kishte qenë më parë e paralajmëruar për afërsi të tepruar me të burgosurit, duke u dhënë atyre torta dhe ëmbëlsira.
Vendimi i gjykatës
Gjykatësja Cartin theksoi se veprimet e Pinckard minojnë besimin e publikut në sistemin e drejtësisë penale, duke e cilësuar shkeljen si serioze dhe të papranueshme për një oficer burgu.
Rebecca Pinckard u dënua me 32 javë burg.
Ndërkohë, Erion Nakdi, i cili pranoi edhe posedimin e një telefoni celular në burg, u dënua me 10 muaj shtesë burgim, për t’iu shtuar dënimit ekzistues prej mbi 16 vitesh për trafik droge.
Qëndrimi i mbrojtjes
Mbrojtja e oficeres e përshkroi ngjarjen si një “moment çmendurie”, duke argumentuar se Pinckard po kalonte një periudhë të vështirë emocionale pas përfundimit të një marrëdhënieje afatgjatë.
Megjithatë, gjykata theksoi se vështirësitë personale nuk justifikojnë shkeljen e rëndë të detyrës dhe abuzimin me pozitën zyrtare.
