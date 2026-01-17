DW: Rripi i Gazës 68 milionë ton rrënoja. A do të hidhen në det me buldozerë?

Gazë, 17 janar 2026
Administrata e re e Përkohshme për Rripin e Gazës ka zhvilluar takimin e saj të parë, duke shënuar një hap të rëndësishëm në përpjekjet për menaxhimin dhe rindërtimin e territorit pas luftës shkatërrimtare.
“Palestinezët mezi prisnin themelimin e këtij komiteti dhe fillimin e punës së tij”, deklaroi kreu i organit teknokratik, Ali Shaath, pas takimit të mbajtur në Kajro. Komiteti, i përbërë nga 15 palestinezë, do të administrojë Rripin e Gazës nën mbikëqyrjen e Shteteve të Bashkuara.
Rripi i Gazës ishte qeverisur për gati dy dekada nga grupi militant islamik Hamas. Të mërkurën (14 janar), Hamas dhe Autoriteti Autonom Palestinez arritën një marrëveshje për përbërjen e këtij organi teknokratik, i cili drejtohet nga Ali Shaath.
Miliona ton mbetje nga rrënojat
Në një intervistë për median shtetërore egjiptiane, Shaath tha se prioritet i administratës së re do të jetë rindërtimi i infrastrukturës dhe ringritja e ekonomisë, një proces që sipas tij mund të zgjasë rreth tre vjet. Ai theksoi rëndësinë e ndërtimit të banesave të reja për të rikthyer dinjitetin e mijëra personave të zhvendosur, të cilët aktualisht jetojnë në kushte të vështira.
Sipas një analize të mediave gjermane ARD dhe BR, gjatë luftës më shumë se dyvjeçare me Izraelin, rreth dy të tretat e të gjitha shtëpive në Rripin e Gazës janë dëmtuar ose shkatërruar. Në qytete si Gaza dhe Rafah, përqindja e shkatërrimit është edhe më e lartë. Shaath: Mbetjet të hidhen në det
Deklarata e Ali Shaathit se mbetjet e rrënojave mund të hidhen në det përmes përdorimit të buldozerëve ka shkaktuar reagime skeptike si në Gazë, ashtu edhe në Izrael. Sipas tij, në territor ndodhen rreth 68 milionë ton rrënoja që duhet të pastrohen.
Një problem serioz mbeten edhe municionet e pashpërthyera, të cilat e bëjnë procesin e pastrimit jashtëzakonisht të rrezikshëm. Organizata e Kombeve të Bashkuara vlerëson se kostoja e rindërtimit arrin në rreth 50 miliardë dollarë, ndërsa procesi mund të zgjasë deri në vitin 2040.
Sfida tjetër madhore mbetet çarmatimi i Hamasit në Rripin e Gazës, një kërkesë që organizata militante refuzon ta pranojë vullnetarisht.
