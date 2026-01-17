Galaja e Festës së Pranverës 2026: përmirësim i mëtejshëm i teknologjisë dhe artit

Grupi Mediatik i Kinës vijon përgatitjet për Galanë e Festës së Pranverës 2026. Galaja për Vitin e Kalit i përmbahet temës kryesore të gëzimit dhe fatit të mbarë, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe festive. Me temën “Kuaj në vrapim – vrull i pandalshëm”, gala ushqehet nga kultura dhe teknologjia, duke paraqitur një epokë të re dinamike dhe plot energji.
Galaja e Festës së Pranverës 2026 për Vitin e Kalit ndjek parimin e përhapjes së integruar “ide + art + teknologji”, duke zgjeruar vazhdimisht kufijtë e shprehjes artistike dhe vizuale.
Dizajni i skenës përdor në mënyrë fleksibile teknologji të avancuara si IA (Inteligjenca Artificiale), AR dhe XR. Këngët, me ritme të shpejta dhe energjike, shprehin natyrën e gjallë dhe dinamike të kalit në galop, duke i dhënë shfaqjes një vrull të veçantë.
Galaja e Festës së Pranverës e CMG-së për Vitin e Kalit përfaqëson një përmirësim të mëtejshëm të bashkimit “teknologji + art”, duke integruar prodhimin inteligjent në dizajnin e skenës dhe në krijimin e përmbajtjes artistike. Robotët do të zbukurojnë sërish skenën e galasë, duke shfaqur progresin më të ri teknologjik të Kinës përmes teknologjisë së përparuar dhe inovacionit krijues.
