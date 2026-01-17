Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ngjarje e rëndë te Green Coast në Palasë: Punëtori humb jetën në kantierin e ndërtimit
Transmetuar më 17-01-2026, 16:01

Himarë – Aksident fatal në kantierin e ndërtimit Green Coast në Palasë, humb jetën një punëtor

Një ngjarje e rëndë është regjistruar sot në kantierin e ndërtimit Green Coast në fshatin Palasë, në Himarë, ku një punëtor ka humbur jetën gjatë procesit të punës, raporton noa.al duke cituar burime nga Policia.

Sipas informacioneve që jep policia, Elidon Pashaj, 26 vjeç, duke kryer manovra me një mjet fadromë brenda kantierit të Green Coast, dyshohet se ka aksidentuar shtetasin Kreshnik Haska, 45 vjeç, i cili ishte punëtor në të njëjtin kantier.

Si pasojë e dëmtimeve të rënda të marra, 45-vjeçari ka ndërruar jetë gjatë transportit për në Spitalin Rajonal të Vlorës.

Pak pas ngjarjes, shtetasi Elidon Pashaj, është shoqëruar në ambientet e Komisariatit të Policisë Himarë për kryerjen e veprimeve të mëtejshme hetimore.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të kësaj ngjarjeje. /noa.al

Foto arkivi

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...