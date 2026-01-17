Ngjarje e rëndë te Green Coast në Palasë: Punëtori humb jetën në kantierin e ndërtimit

Himarë – Aksident fatal në kantierin e ndërtimit Green Coast në Palasë, humb jetën një punëtor
Një ngjarje e rëndë është regjistruar sot në kantierin e ndërtimit Green Coast në fshatin Palasë, në Himarë, ku një punëtor ka humbur jetën gjatë procesit të punës, raporton noa.al duke cituar burime nga Policia.
Sipas informacioneve që jep policia, Elidon Pashaj, 26 vjeç, duke kryer manovra me një mjet fadromë brenda kantierit të Green Coast, dyshohet se ka aksidentuar shtetasin Kreshnik Haska, 45 vjeç, i cili ishte punëtor në të njëjtin kantier.
Si pasojë e dëmtimeve të rënda të marra, 45-vjeçari ka ndërruar jetë gjatë transportit për në Spitalin Rajonal të Vlorës.
Pak pas ngjarjes, shtetasi Elidon Pashaj, është shoqëruar në ambientet e Komisariatit të Policisë Himarë për kryerjen e veprimeve të mëtejshme hetimore.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të kësaj ngjarjeje. /noa.al
Foto arkivi
