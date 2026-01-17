Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident fatal në Vlorë: Fadroma i merr jetën një punëtori në kantier ndërtimi
Transmetuar më 17-01-2026, 15:59

Vlorë, 17 janar 2026

Një aksident i rëndë me pasojë vdekjen është regjistruar këtë të shtunë në zonën e Palasës, në qarkun e Vlorës.

Sipas informacioneve paraprake, një punëtor ka humbur jetën pasi është goditur nga një fadromë brenda një kantieri ndërtimi, gjatë procesit të punës. Rrethanat e ngjarjes mbeten ende të paqarta.

Forcat e Policisë kanë mbërritur në vendin e ngjarjes dhe kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit, si dhe për përcaktimin e përgjegjësive.

Ndërkohë, pritet që autoritetet të dalin me një njoftim zyrtar në orët në vijim.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...