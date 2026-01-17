Aksident fatal në Vlorë: Fadroma i merr jetën një punëtori në kantier ndërtimi

Vlorë, 17 janar 2026
Një aksident i rëndë me pasojë vdekjen është regjistruar këtë të shtunë në zonën e Palasës, në qarkun e Vlorës.
Sipas informacioneve paraprake, një punëtor ka humbur jetën pasi është goditur nga një fadromë brenda një kantieri ndërtimi, gjatë procesit të punës. Rrethanat e ngjarjes mbeten ende të paqarta.
Forcat e Policisë kanë mbërritur në vendin e ngjarjes dhe kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit, si dhe për përcaktimin e përgjegjësive.
Ndërkohë, pritet që autoritetet të dalin me një njoftim zyrtar në orët në vijim.
