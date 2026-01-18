Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Moti në Shqipëri: Ditë me diell, por temperaturat shkojnë 3 gradë nën zero
Transmetuar më 18-01-2026, 23:40

Ditën e hënë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa vranësirat të pakta deri mesatare kryesisht në lindje e jug të vendit.

Era do të fryjë me drejtim verilindje– lindje, me shpejtësi mesatare 8 m/s.

Përgjatë vijës bregdetare në veri dhe zonat luginore era pritet të jetl me shpejtësi deri në 16 m/s.

Deti – Valëzimi forcës 2-3 ballë.

Më poshtë gjeni tabelën për Tiranën dhe për gjithë Shqipërinë për 24 orët në vazhdim. /noa.al

