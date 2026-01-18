Moti në Shqipëri: Ditë me diell, por temperaturat shkojnë 3 gradë nën zero

Ditën e hënë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa vranësirat të pakta deri mesatare kryesisht në lindje e jug të vendit.
Era do të fryjë me drejtim verilindje– lindje, me shpejtësi mesatare 8 m/s.
Përgjatë vijës bregdetare në veri dhe zonat luginore era pritet të jetl me shpejtësi deri në 16 m/s.
Deti – Valëzimi forcës 2-3 ballë.
Më poshtë gjeni tabelën për Tiranën dhe për gjithë Shqipërinë për 24 orët në vazhdim. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd