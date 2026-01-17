Auditim i detajuar për 67 miliardë euro që qeveria ka shpenzuar 12 vitet e fundit, premton ish-kryeministri Berisha

Kryedemokrati Berisha: Do të auditojmë 67 miliardë euro të shpërdoruara nga qeveria në 12 vite, korrupsioni është kthyer në sistem
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka deklaruar se opozita do të kryejë një audit të plotë të financave publike, duke pretenduar se qeveria ka shpërdoruar dhe vjedhur rreth 67 miliardë euro gjatë 12 viteve të fundit.
Duke iu përgjigjur një pyetjeje lidhur me angazhimin e ekspertëve të PD-së për monitorimin dhe denoncimin e krimeve ekonomike, Berisha u shpreh se është plotësisht dakord dhe se auditi është jetik për zbardhjen e asaj që ai e cilëson si plaçkitje masive të buxhetit dhe pasurive publike.
Sipas Berishës, si buxheti i shtetit ashtu edhe pasuritë publike ndodhen në një nivel grabitjeje që “tejkalon çdo imagjinatë”, ndërsa përgjegjësinë kryesore për këtë situatë ia atribuon kryeministrit Edi Rama.
Ai solli si shembull një rast të lidhur me projektin e një parku teknologjik, ku sipas tij, një kompani e madhe amerikane kishte zgjedhur Shqipërinë pasi ishte larguar nga Ukraina, por më pas ishte përzënë dhe idetë e saj ishin përvetësuar. Berisha pretendoi se sot, në vend të parkut teknologjik, territori kontrollohet nga grupe kriminale të lidhura me trafikun e kokainës në Europë.
Në deklaratën e tij, Berisha foli edhe për kompani që, sipas tij, kontrollohen nga persona të lidhur familjarisht me kryeministrin, duke pretenduar se ato kanë përfituar akses të privilegjuar në tenderë publikë jashtë çdo procedure ligjore.
Ai theksoi se vetëm buxheti i shtetit për 12 vite kap vlerën e 67 miliardë eurove, ndërsa pasuritë publike, sipas vlerësimeve të opozitës, arrijnë në të paktën 70 miliardë euro, të cilat Berisha pretendon se janë zhdukur ose keqpërdorur.
Berisha shtoi se, edhe pas zbritjes së rreth 8 miliardë eurove të shpenzuara për paga, pjesa tjetër e fondeve publike, sipas tij dhe referimeve që ai i atribuon institucioneve ndërkombëtare si Banka Botërore, është keqpërdorur në një përqindje shumë të lartë.
Në krahasim, ai përmendi periudhën kur, sipas tij, me rreth 30 miliardë euro buxhet u ndërtuan mijëra kilometra rrugë që ende qëndrojnë funksionale, ndërsa sot, sipas Berishës, janë ndërtuar shumë më pak kilometra infrastrukture, të cilat ai i cilëson si jashtë standardeve dhe të destinuara për t’u shembur.
Në përfundim, Berisha u shpreh se auditi do të vijojë dhe se, sipas tij, në doktrinën e luftës kundër korrupsionit ekziston një parim i qartë: “kur vjedh kryeministri, korrupsioni shndërrohet në sistem”, duke shtuar se kjo është ajo që, sipas opozitës, ka ndodhur në Shqipëri. /noa.al
