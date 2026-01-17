Brazili ‘prenoton’ bazën në SHBA për Botërorin 2026, vendoset në New Jersey

SHBA – Federata Braziliane e Futbollit (CBF) ka konfirmuar zyrtarisht bazën e përgatitjes së kombëtares për Kupën e Botës 2026, e cila do të zhvillohet në SHBA, Kanada dhe Meksikë. Kombëtarja braziliane do të qëndrojë në New Jersey gjatë fazës së grupeve të turneut.
Seleção do të akomodohet në The Ridge Hotel, në Basking Ridge, ndërsa seancat stërvitore do të zhvillohen në Columbia Park, në qytetin e Morristown-it. Zgjedhja e kësaj zone konsiderohet strategjike, për shkak të afërsisë me qytetet pritëse të ndeshjeve.
Ndeshjet e fazës së grupeve për Brazilin do të luhen në New Jersey, Philadelphia (më pak se një orë larg me makinë) dhe Florida (rreth dy orë fluturim), çka i garanton ekipit kushte optimale për rikuperim dhe përgatitje fizike.
Kombëtarja braziliane, e drejtuar nga Carlo Ancelotti, do të përballet në fazën e grupeve me Marokun (14 qershor), Haitin (20 qershor) dhe Skocinë (25 qershor), me objektivin e qartë për të fituar titullin e gjashtë botëror në histori.
Qendra stërvitore Columbia Park, e inauguruar në vitin 2024, përdoret zakonisht nga klubi i MLS-së New York Red Bulls dhe ofron standarde moderne. Kompleksi përfshin fusha të nivelit të lartë, ambiente mjekësore dhe sportive të brendshme, si dhe zyra funksionale për stafin teknik dhe drejtuesit e ekipit.
Në këto kushte, Brazili synon të përgatisë në mënyrë optimale lojtarët kryesorë si Vinícius Júnior, Raphinha dhe Casemiro, të cilët pritet të jenë shtylla kryesore të ekipit në këtë Botëror.
