Berisha: Rama ka pushtuar Parlamentin dhe po merr pushtetin e drejtësisë. Fjala tani është vetëm e qytetarëve

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një konferencë për shtyp sot, ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po ndërmerr hapa për të marrë nën kontroll Parlamentin dhe sistemin e drejtësisë, duke e cilësuar situatën si një “grusht shteti” institucional.
Berisha tha se zhvillimet e fundit në vend dëshmojnë, sipas tij, degradimin e plotë të shtetit dhe përpjekjet e qeverisë për të bllokuar veprimet e institucioneve të drejtësisë. Ai pretendoi se Rama po përpiqet të kontrollojë çdo institucion, përfshirë edhe drejtësinë, për të shmangur ndjekjen penale të vetes dhe bashkëpunëtorëve të tij.
Berisha akuzoi kryeministrin se po përgatit miratimin e ligjeve me procedura të përshpejtuara, të cilat sipas tij do të kufizojnë hetimet dhe veprimet e pushtetit gjyqësor. Ai përmendi gjithashtu ndryshime të mundshme ligjore që, sipas opozitës, do të mbrojnë aktet kriminale të qeverisë dhe zyrtarëve të saj.
Sipas Berishës, Rama ka paralajmëruar edhe kufizimin e mëtejshëm të hapësirës së opozitës në Parlament, duke penguar fjalën për procedurë, interpelancat, komisionet hetimore dhe të drejtat kushtetuese të opozitës.
“De facto, Parlamenti është pushtuar dhe po përdoret për të marrë pushtetin e drejtësisë,” deklaroi Berisha, duke shtuar se në këto rrethana “fjala i takon vetëm qytetarëve”.
Ai u bëri thirrje qytetarëve të reagojnë, duke thënë se sipas tij vetëm një reagim i fortë qytetar dhe opozitar mund të shpëtojë Shqipërinë nga ajo që e quajti “regjim që po grabit buxhetet dhe pronat publike dhe po largon shqiptarët nga vendi”.
Në deklaratën e tij, Berisha tha se Partia Demokratike dhe aleatët e saj janë të vendosur për një betejë politike që synon largimin e qeverisë aktuale dhe krijimin e një qeverie teknike. Sipas tij, kjo qeveri do të kishte dy objektiva kryesore: reformën zgjedhore dhe zhvillimin e zgjedhjeve parlamentare, si dhe reformën territoriale dhe mbajtjen e zgjedhjeve vendore, duke garantuar gjithashtu funksionimin e lirë të sistemit të drejtësisë. /noa.al
