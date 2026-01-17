Rama kapet me kryebashkiaken e Dimalit: Pse erdhe këtu, që të rrish në celular!

GOLEM, Durrës – Kryeministri Edi Rama ka tërhequr vëmendjen e kryebashkiakes së Dimalit, Juliana Mema, gjatë një takimi të zhvilluar sot në Golem.
Teksa Rama ishte duke mbajtur fjalën, kryebashkiakja Mema nuk po i kushtonte vëmendje diskutimit dhe po qëndronte në telefon, gjë që ka shkaktuar reagimin e menjëhershëm të kryeministrit.
Në takimin me kryebashkiakët, Rama u shpreh me tone ironike dhe kritike, duke i kërkuar asaj të mos përdorte telefonin gjatë takimit.
“Unë këtë e thashë që herën e parë, që ti të mos rrije në telefon. Ne të tjerët nuk duhet ta prekim telefonin, sidomos ata që s’kanë fëmijë. Se mos dal edhe unë sikur jam kundër kujdesit për fëmijët. Zot i madh! Kështu është kur nuk zë mësime. Në vend që të kisha lënë atje në fund, thashë: hajde këtu përpara,” u shpreh Rama.
Ngjarja u zhvillua para të pranishmëve në sallë dhe u shoqërua me reagime të heshtura, ndërsa takimi vijoi më pas normalisht. /noa.al
