Mitsotakis për deklaratën e Ramës: Ishte e papërshtatshme, por më mirë ta lëmë pas

Athinë, 17 janar 2026 – Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis e ka cilësuar si “të papërshtatshme” deklaratën e kryeministrit shqiptar Edi Rama lidhur me trashëgiminë filozofike greke, por ka theksuar se çështja duhet të konsiderohet e mbyllur pas sqarimit të bërë nga Rama.
Në një intervistë për televizionin Alpha, Mitsotakis u shpreh se e njeh prej vitesh homologun shqiptar dhe se mënyra e tij e të shprehurit shpeshherë është e drejtpërdrejtë dhe jo gjithmonë e matur.
“E njoh z. Rama prej shumë vitesh. Ai ka një mënyrë të veçantë të shprehuri dhe ndonjëherë i shpëtojnë gjëra që nuk do të duhej t’i thoshte. Këtë herë tha një fjalë të rëndë dhe e kuptoi gabimin e tij. Po mbaj parasysh korrigjimin që bëri”, deklaroi Mitsotakis.
Kreu i qeverisë greke shtoi se Rama është i vetëdijshëm se rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian kalon edhe përmes Greqisë, duke nënvizuar rëndësinë e marrëdhënieve dypalëshe.
“Ishte një deklaratë e papërshtatshme dhe më mirë ta lëmë pas”, përfundoi ai.
Origjina e debatit
Reagimi i Mitsotakis vjen pas kritikave të forta në mediat greke ndaj kryeministrit shqiptar, pas një komenti të bërë nga Rama gjatë një paneli në Abu Dhabi, ku ai iu drejtua gazetarit greko-amerikan John Defterios.
“Mendoni se keni monopol mbi filozofinë dhe se jeni trashëgimtarë të drejtpërdrejtë të Platonit dhe Aristotelit, por nuk jeni”, ishte deklarata e Ramës, e cila u interpretua në Greqi si ofenduese dhe provokuese.
Reagimi i Ramës
Një ditë më vonë, Edi Rama reagoi duke sqaruar se deklarata e tij ishte bërë në kuadër të një humori miqësor dhe jo me qëllim fyes.
Ai shprehu habinë për reagimin e mediave greke, duke theksuar se fjalia e tij ishte shkëputur nga konteksti dhe ishte shndërruar në polemikë publike me tone nacionaliste.
Rama nënvizoi se nuk ka asnjë dyshim për origjinën greke të Platonit dhe Aristotelit, duke e cilësuar Greqinë e Lashtë si themel të qytetërimit evropian dhe duke shprehur respekt të veçantë për popullin grek dhe kryeministrin Mitsotakis.
“Kultura greke meriton vetëm admirim dhe Greqia është një vend për të cilin ushqej ndjenjat më pozitive”, shkroi Rama, duke shtuar se marrëdhëniet mes dy popujve duhet të mbeten të forta dhe vëllazërore.
Debati duket se po mbyllet pas sqarimeve të ndërsjella, ndërsa të dyja palët kanë theksuar rëndësinë e ruajtjes së klimës së bashkëpunimit dhe respektit mes Shqipërisë dhe Greqisë.
