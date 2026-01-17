Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shkaktoi aksidentin e rëndë ku humbi jetën 18-vjeçarja dhe u plagosën tre të tjerë, caktohet “arrest në burg” për Arbër Xhaxhajn
Transmetuar më 17-01-2026, 12:13

Gjykata e Durrësit ka lënë në burg 26-vjeçarin Arbër Xhaxhaj i cili bëri aksident dy ditë më parë në Urën e Dajlanit.

Si pasojë e aksidentit ndërroi jetë pasagjerja 18-vjeçare Vikena Greku.

Aksidenti ndodhi rreth orës 22:15, të së enjtes. 26-vjeçari dhe viktima 18-vjeçare, udhëtonin me një makinë BMW, dyshohet me shpejtësi tej normave të lejuara.

Ata u përplasën fillimisht me trafikndarësen e më pas makina ra nga ura duke përfunduar në një dyqan lulesh, duke plagosur rojen dhe një tjetër person.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...