Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Këto janë shenjat që kanë më shumë fat në dashuri sot (17 janar 2026)
Transmetuar më 17-01-2026, 10:25

Nëse je një nga këto shenja, sot yjet janë në anën tënde në dashuri – vepro, mos prit vetëm nga tjetri

Sipas pasqyrës astrologjike të ditës nga Paolo Fox, disa shenja përfitojnë më shumë në sferën sentimentale, me afrime, emocione pozitive dhe mundësi për të forcuar marrëdhëniet.

Sot yjet favorizojnë afrimet, bisedat e sinqerta dhe zhvillime konkrete në jetën sentimentale për disa shenja të zodiakut.

🔹 Binjakët

Dashuria lëviz realisht. Ka komunikim të hapur, interes nga ana e dikujt dhe mundësi për njohje që nuk mbetet vetëm flirt. Për çiftet, dita është e mirë për të sqaruar diçka dhe për t’u afruar më shumë.

🔹 Shigjetari

Venusi sjell çlirim nga e shkuara. Një person të bën të ndihesh më i lehtë emocionalisht ose rikthen entuziazmin në një lidhje ekzistuese. Takimet dhe flirtet kanë vazhdimësi, jo thjesht moment.

🔹 Peshqit

Një nga ditët më të mira për ndjenja. Ka dëshirë për afërsi, përforcim lidhjeje dhe hapa seriozë përpara. Kush është në çift mendon për të ardhmen, kush është vetëm mund të përjetojë një afrimitet të rëndësishëm.

🔹 Virgjëresha

Dita favorizon bisedat e qarta dhe sqarimet në dashuri. Mund të thuhet diçka që pritej prej kohësh ose të lindë një interes i ri që ka potencial real. Nuk është ditë për lojëra, por për stabilitet.

💞 Nëse je një nga këto shenja, sot yjet janë në anën tënde në dashuri – vepro, mos prit vetëm nga tjetri!

Për horoskopin ditor, javor e mujor klikoni këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...