Këto janë shenjat që kanë më shumë fat në dashuri sot (17 janar 2026)

Sipas pasqyrës astrologjike të ditës nga Paolo Fox, disa shenja përfitojnë më shumë në sferën sentimentale, me afrime, emocione pozitive dhe mundësi për të forcuar marrëdhëniet.
Sot yjet favorizojnë afrimet, bisedat e sinqerta dhe zhvillime konkrete në jetën sentimentale për disa shenja të zodiakut.
🔹 Binjakët
Dashuria lëviz realisht. Ka komunikim të hapur, interes nga ana e dikujt dhe mundësi për njohje që nuk mbetet vetëm flirt. Për çiftet, dita është e mirë për të sqaruar diçka dhe për t’u afruar më shumë.
🔹 Shigjetari
Venusi sjell çlirim nga e shkuara. Një person të bën të ndihesh më i lehtë emocionalisht ose rikthen entuziazmin në një lidhje ekzistuese. Takimet dhe flirtet kanë vazhdimësi, jo thjesht moment.
🔹 Peshqit
Një nga ditët më të mira për ndjenja. Ka dëshirë për afërsi, përforcim lidhjeje dhe hapa seriozë përpara. Kush është në çift mendon për të ardhmen, kush është vetëm mund të përjetojë një afrimitet të rëndësishëm.
🔹 Virgjëresha
Dita favorizon bisedat e qarta dhe sqarimet në dashuri. Mund të thuhet diçka që pritej prej kohësh ose të lindë një interes i ri që ka potencial real. Nuk është ditë për lojëra, por për stabilitet.
💞 Nëse je një nga këto shenja, sot yjet janë në anën tënde në dashuri – vepro, mos prit vetëm nga tjetri!
