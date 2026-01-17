Horoskopi i Paolo Fox për sot, e shtunë 17 janar 2026: të gjitha shenjat

Lexo horoskopin ditor nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë të rezervojnë yjet: parashikimet astrologjike për sot, e shtunë 17 janar 2026, për çdo shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin.
Dashi
Mos prano provokime. Nga e hëna nis një cikël i ri i horoskopit tënd, i cili nuk i zgjidh problemet e mëdha, por të rikthen aftësinë për të folur dhe për t’u shprehur, diçka që të ka munguar pak në fillim të janarit. Duket e çuditshme ta thuash për Dashin, sepse ti je një shenjë që hidhet në veprim, ndonjëherë provokon, është kritik i fortë dhe vëzhgues i të tjerëve dhe nuk ka frikë të thotë atë që mendon. Kush ofendohet nuk e ka kuptuar natyrën e vërejtjeve të tua, ndërsa kush i pranon fjalët e tua ka realisht një mundësi për të ndryshuar. Megjithatë, të kam ndjerë disi nën nivelin tënd, por tani, nga data 19, mund të vijë edhe një lajm i mirë. Sfera sentimentale mbetet ende pak e dobët, ndaj e shtuna dhe e diela janë dy ditë kur çdo marrëdhënie duhet trajtuar me kujdes.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Pas një periudhe ku i ke mbajtur brenda fjalët dhe reagimet, tani ndjen nevojën të shprehesh më qartë. Nuk është zemërim, por dëshirë për të vërtetën. Rikthen forcën në komunikim dhe aftësinë për t’u dëgjuar, sidomos për çështje që i ke duruar për shumë kohë. Në dashuri nevojitet kujdes: jo gjithçka duhet sqaruar menjëherë. Është më mirë të matësh fjalët dhe të vëzhgosh reagimet, pa e detyruar rrjedhën e gjërave.
Demi
Po hyjmë në një pjesë të dytë të janarit disi të veçantë, por kjo vlen kryesisht për ata që kanë çështje ligjore apo probleme ekonomike për të zgjidhur. Është sikur të duhet të përballesh me disa vështirësi të vogla: përpiqu t’i largosh shqetësimet. Mund të rikthehesh të bësh diçka që e kishe lënë pas kohe; në fund të fundit, askush nuk i bën gjërat si ti. Ka gjasa që dikush të ketë nevojë për ndihmën tënde për të shpëtuar një situatë në momentin e fundit. Mendoj se do ta marrësh gjithë janarin për të vendosur. Dashuria ka nevojë për më shumë mbështetje dhe mirëkuptim.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Kjo periudhë të rikthen në qendër të situatave që kërkojnë përvojë dhe qetësi. Edhe nëse shfaqen vështirësi praktike, i ke të gjitha aftësitë për t’i menaxhuar. Rikthimi te një aktivitet i lënë pezull nuk është hap pas, por konfirmim i vlerës tënde. Në marrëdhëniet emocionale nevojitet më shumë dëgjim dhe prani: stabiliteti ndërtohet edhe duke ditur të qetësosh dhe të japësh siguri.
Binjakët
Pjesa e dytë e janarit është e rëndësishme për marrëdhëniet dhe emocionet, me një kulm rreth datës 28, kur Hëna do të jetë në shenjën tënde. Shpresoj që ky fundjavë të të japë një shtysë më shumë. Është një periudhë e favorshme për çiftet dhe për ata që duan të bëjnë një njohje të re, por do të ndjesh lëvizje edhe në punë. Astrologjia shpesh jep sinjale më të forta në jetën profesionale, sepse aty nuk i bllokojmë gjërat, ndërsa në dashuri hyn faktori psikologjik: shpresa, pritje dhe iluzione. Duhet pak më shumë realizëm.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Marrëdhëniet rikthehen në plan të parë, por kërkojnë përfshirje aktive dhe qartësi. Në punë shenjat janë më të dukshme dhe konkrete, ndërsa në ndjenja është e rëndësishme të mos krijosh pritshmëri të parealiste. Kjo periudhë të ndihmon të dallosh atë që është e mundur nga ajo që është vetëm dëshirë. Duke qëndruar i pranishëm dhe i hapur, mund të jetosh emocione të vërteta pa humbur ekuilibrin.
Gaforrja
Pas një fillimi janari disi të zbehtë, tani është e rëndësishme të shohësh nga e ardhmja me më shumë optimizëm, duke parë gotën gjysmë plot. Ndjesia se diçka po ndryshon pozitivisht vjen që nga e hëna, ndaj mund të flas për një javë të re që do të të çojë më larg. Edhe nëse sot diçka nuk shkon dhe je ende i ndikuar nga një Hënë kundërshtare, përpiqu të tregosh durim, si në dashuri ashtu edhe në punë.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Po del gradualisht nga një fazë zhgënjimi. Edhe pse disa emocione mbeten të paqarta, fillon të ndjesh një drejtim më të qartë. Është e rëndësishme të mos bllokohesh nga një humor i përkohshëm. Java e ardhshme hap skenarë më ndërtues, por kërkon besim. Një qëndrim pozitiv tani të ndihmon të mos humbasësh mundësi që janë duke u pjekur.
Luani
Nga sot deri më 31, përgatitu: mos kërko asgjë me ngulm, mos u ndje i pakënaqur dhe lëre kohën të bëjë punën e vet, sepse ka shumë gjasa që gjithçka po përgatit një ngjarje që nuk lidhet me janarin, por me shkurtin ose marsin. Është normale të ketë momente kur jo gjithçka shkon si duhet dhe kur lindin polemika të vogla. Kjo nuk duhet të të bëjë të mendosh se viti 2026 është pa projekte. Përkundrazi, po përgatit një moment të rëndësishëm. Nevojitet durim; në dashuri diçka duhet thënë, por jo gjithçka.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Kjo është një kohë pritjeje, jo dorëzimi. Edhe nëse ndjen disa tensione, po ndërton themele të rëndësishme. Përgjigjet nuk vijnë menjëherë, por puna që bën tani do të jetë vendimtare. Në ndjenja është e dobishme të zgjedhësh me kujdes çfarë të ndash: të flasësh, po, por pa krijuar tensione të panevojshme. Durimi është aleati yt kryesor.
Virgjëresha
Konsideroje këtë të shtunë si një ditë me ogur të mirë, edhe nëse ke ndërmend të flasësh me një person që e ke për zemër. Java e ardhshme do të fillojë të mbështesë projektet e tua. Nga mesi i shkurtit, Saturni nuk do të jetë më përballë. Është e vërtetë që ka ripërtypje dhe disa shqetësime në punë, sepse një lajm i mirë ende nuk është shoqëruar me rezultate konkrete. Ti je shenja që dëshiron prova dhe konfirmime të prekshme. Yjet shpërblejnë ata që guxojnë të përfshihen sot.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Ke nevojë për prova konkrete, dhe kjo është e kuptueshme. Megjithatë, kjo periudhë të fton të besosh pak më shumë te procesi. Themelet janë hedhur, edhe nëse rezultatet nuk duken ende. Të përfshihesh me guxim dhe sinqeritet, sidomos në marrëdhënie, forcon pozicionin tënd. Logjika mbetet një pikë e fortë, por tani mund të bashkëjetojë me një hapje më të madhe emocionale.
Peshorja
Pas disa ditësh disi të zbehta, tani duhet të rimarrësh veten, sepse nga data 19 nis faza e veprimit. Nëse ke një projekt me një person tjetër ose duhet të sqarosh disa çështje, ka shumë gjasa që tashmë të kesh caktuar takime për javën e ardhshme. E hëna dhe e marta ofrojnë një qiell të favorshëm. Mbeten disa paqartësi dhe ndrojtje që shpesh i fsheh pas një qëndrimi të ashpër, por nuk shoh më shqetësimet që kishe në fillim të muajit.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Po rifiton hov pas një faze pasigurie. Frikërat nuk zhduken plotësisht, por nuk të kushtëzojnë më si më parë. Tani mund t’u përballesh bisedave dhe vendimeve me më shumë siguri. Të tregosh ndjeshmërinë nuk është dobësi, por një vlerë shtesë. Përballja e drejtpërdrejtë ndihmon të kapërcesh bllokime që ishin krijuar vetëm nga frika për të gabuar.
Akrepi
Këto janë ditë disi të ngarkuara, sepse duhet të rregullosh një marrëveshje dhe të vendosësh rregull në disa çështje, sidomos në punë. Ke tashmë ide dhe projekte në mendje. E hëna dhe e marta do të jenë ditë të mbushura me angazhime, ndoshta edhe lodhëse, por që nga e mërkura dhe e enjtja do të vijnë përgjigje të mira. Nga data 19 shtohen përgjegjësitë: pse të mos ia kushtosh fundjavën personit që dashuron, duke shmangur polemikat? Venusi nis një tranzit disi konfliktual.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Ka nevojë për kontroll dhe qartësi. Përgjegjësitë rriten, por sjellin rezultate. Është e rëndësishme të mos shkarkosh tensionin te marrëdhëniet emocionale. Përpiqu të gëzosh më shumë jetën; lehtësia forcon lidhjet dhe ndihmon në rikuperimin e energjive. Përgjigjet do të vijnë, por kërkojnë durim dhe aftësi për të ndërmjetësuar.
Shigjetari
Me Venusin që kthehet në një pozicion aktiv, është e lehtë që kjo periudhë të të çlirojë nga problemet e së kaluarës dhe të sjellë ndjesi pozitive. Ditët nga 23 deri më 25 do të jenë veçanërisht interesante për marrëdhëniet, udhëtimet dhe takimet, edhe ato mendore. Shigjetari, edhe kur qëndron në vend, me mendje është gjithmonë diku tjetër. Kjo favorizon perspektiva të reja dhe kontakte stimuluese.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Rikthen entuziazmin dhe dëshirën për të eksploruar, qoftë edhe përmes ideve dhe projekteve. Marrëdhëniet pasurohen përmes dialogut dhe shkëmbimit. Lëvizja, udhëtimi apo thjesht ndryshimi i këndvështrimit të ndihmon të lësh pas peshat e vjetra. Intuitat janë të forta dhe të udhëheqin drejt përvojave më përmbushëse, si emocionalisht ashtu edhe personalisht.
Bricjapi
Përpiqu të zgjerosh rrethin e miqësive dhe, mbi të gjitha, mos u ndje përgjegjës për gjithçka dhe për të gjithë. Në muajt e fundit je marrë më shumë me jetën e të tjerëve sesa me tënden. Kjo mund të bëhet problem, sidomos për ata që janë të zhytur në punë dhe përfundojnë duke lënë pas dore ndjenjat dhe familjen. Fundjava mund të jetë e dobishme për të reflektuar dhe për të rikuperuar.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Ke dhënë shumë në planin praktik, por tani është koha të rivendosësh ekuilibrin. Të kujdesesh për veten dhe për marrëdhëniet nuk do të thotë të neglizhosh detyrimet; përkundrazi, të bën më të fortë. Rikthimi i kohës për njerëzit e dashur të ndihmon të gjesh qetësi. Vëmendja dhe gatishmëria forcojnë lidhjet dhe të lejojnë të jetosh me më pak ngurtësi.
Ujori
Turbulenca dhe tensione në javën që vjen, sidomos mes të hënës dhe të martës, do të sjellin nervozizëm. Mund të të duhet të flasësh me disa persona, të sqarohesh ose të tërheqësh dokumente. Është e nevojshme të vësh rregull në letra dhe të mbyllësh çështjet e mbetura pezull deri në fund të muajit. Nuk përjashtohet marrja e një komunikimi të rëndësishëm. Mundohu të mos e lësh veten të pushtohet nga nervozizmi.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Detyrimet praktike të rëndojnë, por janë të domosdoshme për t’u çliruar nga situata të pazgjidhura. Përballja tani me atë që ke shtyrë prej kohësh të lejon të shohësh përpara me më shumë lehtësi. Edhe pse irritimi është i fortë, ruajtja e qetësisë dhe kthjelltësisë të ndihmon të bësh zgjedhje më të vetëdijshme. Pas përballjes vjen një fazë më stimuluese.
Peshqit
Gjatë kësaj fundjave arrin t’u japësh më shumë shtysë ndjenjave, dhe kjo është shumë e rëndësishme. E do punën dhe mirëqenien, por nuk mund të heqësh dorë nga pasionet. Duke pasur parasysh se Venusi do të jetë në shenjën tënde nga 10 shkurti, është e lehtë të imagjinohet dëshira për të forcuar një marrëdhënie. Çiftet afatgjata që duan ta zyrtarizojnë lidhjen do të kenë shumë për të diskutuar deri në mesin e vitit. Edhe në punë ka takime dhe risi që duhen zhvilluar tani.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Emocionet rikthehen në qendër dhe të ndihmojnë të ndihesh më i gjallë. Ke nevojë për përfshirje të thellë, jo vetëm për siguri. Kjo periudhë favorizon vendime të rëndësishme, si në dashuri ashtu edhe në profesion. Marrëdhëniet mund të bëjnë një hap të madh përpara.
