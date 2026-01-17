Këmbimi valutor sot/ Me sa lekë blihen e shiten valutat kryesore në raport me lekun

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 17-01-2026, 08:33
Sot, në tregun e këmbimit valutor shqiptar, një dollar amerikan do të blihet me 82.6 lekë dhe do shitet me 83.6 lekë.
Euro do blihet me 96.1 lekë dhe do shitet me 96.9 lekë.
Franga zvicerane sot në tregun shqiptar do blihet me 102.8 lekë dhe do shitet me 103.8 lekë.
Ndërsa paundi britanik do blihet me 110.5 lekë dhe do shitet me 111.5 lekë.
