25 euro nga janari dhe 500 nga korriku: hyn në fuqi vendimi për pagën minimale në Kosovë

Prishtinë, 17 janar 2026 Qeveria e Republikës së Kosovës ka zyrtarizuar rritjen e pagës minimale për të gjithë punëtorët me orar të plotë, duke e ndarë zbatimin e vendimit në dy faza gjatë vitit 2026. Sipas vendimit të miratuar, paga minimale do të jetë 425 euro bruto nga 1 janari dhe do të rritet në 500 euro bruto duke filluar nga 1 korriku.
Vendimi, i cili ka hyrë tashmë në fuqi, konsiderohet si një nga ndryshimet më të rëndësishme në politikat e punësimit të viteve të fundit në Kosovë. Ai bazohet në vendimin zyrtar nr. 10/273, të datës 31 tetor 2025, të nënshkruar nga kryeministri në detyrë Albin Kurti.
Sipas Qeverisë, rritja e pagës minimale do të zbatohet në dy etapa për t’i dhënë kohë sektorit publik dhe privat të përshtaten me standardet e reja të pagave, duke shmangur tronditje të menjëhershme financiare, veçanërisht për bizneset e vogla dhe të mesme.
Vendimi detyron Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, Administratën Tatimore të Kosovës dhe Inspektoratin e Punës të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e plotë dhe në kohë të rritjes së pagës minimale.
Kjo masë vjen pas një periudhe të gjatë diskutimesh dhe kërkesash nga sindikatat e punëtorëve, të cilat kanë kërkuar përshtatjen e pagës minimale me inflacionin dhe rritjen e kostos së jetesës. Qeveria ka deklaruar se synimi kryesor është përmirësimi i mirëqenies së punëtorëve dhe forcimi i standardeve të tregut të punës në vend.
Paga minimale në Kosovë ka qenë deri më tani ndër më të ulëtat në rajon, ndaj rritja e saj pritet të ketë një ndikim të ndjeshëm në fuqinë blerëse të qytetarëve dhe në përmirësimin e kushteve të punës. Megjithatë, përfaqësues të sektorit privat kanë shprehur shqetësime, duke kërkuar mbështetje shtesë nga Qeveria dhe duke paralajmëruar vështirësi financiare për disa biznese në fazën e parë të zbatimit.
Nga ana tjetër, organizatat sindikale e kanë mirëpritur vendimin, duke e cilësuar atë si një hap pozitiv drejt drejtësisë sociale dhe vlerësimit më të lartë të punës së ndershme. Ato kanë kërkuar që rritja e pagës minimale të shoqërohet edhe me masa për kontrollin e çmimeve dhe për mbrojtjen e punëtorëve nga shkeljet e ligjit të punës.
Vendimi hyn në fuqi në ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës dhe zbatimi i tij do të monitorohet nga institucionet përkatëse.
