Zodiaku Ekstrem: Gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë për shenjat e zodiakut sot [e shtunë 17.01.2026]

Gjërat që duhen bërë dhe nuk duhen bërë për shenjat e zodiakut sot nga Angeliki Manousaki – Zodiaku ekstrem dhe kushdo që mund ta durojë
Liria: Sa peshon për lumturinë? Varet nga… portofoli.
Mosmarrëveshje nga e kaluara, mundësi të reja që shfaqen, tensione në marrëdhënie, reagime të tepruara, frymë krijuese dhe ndryshime në prag.
Do’s dhe Don’ts për shenjat e sotme vijnë për të vënë rregull – si në situata, ashtu edhe tek ti.
Rubrika Zodiaku Ekstrem është këtu… dhe kush duron, fiton.
Dashi
DO’S:
Punët po ecin mirë, ndaj qetësohu. Meqë ke më shumë liri veprimi, pse të mos nisësh edhe ndryshimet që ke në mendje; dije se mënyra si i menaxhon gjërat ose e ngre, ose e rrëzon imazhin tënd. Mbylli çështjet që duhen pa hezitim. Njëherë e mirë!
DON’TS:
Mos u streso për financat, sepse diçka po ndryshon – dhe për shumë mirë. Prandaj, nëse e dëshiron (që e dëshiron), mos hezito të përmendësh edhe një rritje. Mos u blloko, bëhu më kreativ në mënyrën si i përfundon detyrat. Mos i thuaj “jo” flirtit që lind brenda ambientit të punës.
Demi
DO’S:
Zgjidh ta nisësh ditën me një humor më të qetë dhe pozitiv. Nëse ruan optimizmin, do të gjesh më lehtë zgjidhje dhe alternativa për vështirësitë. Sigurisht, duhet të jesh edhe i organizuar. Përndryshe, gjithçka shkon dëm. Këshillohu me miqtë – diçka dinë!
DON’TS:
Mos u zhgënje, edhe nëse dëgjon fjalë të forta, sidomos kur janë të drejta. Mos hezito të bësh diçka që zgjeron horizontet e tua. Mos ki frikë t’i konkretizosh synimet dhe të shohësh kush është realisht pranë teje. Mos refuzo propozime për udhëtime, sidomos jashtë vendit.
Binjakët
DO’S:
Meqë dita është më e qetë se të mëparshmet, shfrytëzoje për të reflektuar mbi situatat që kanë ndodhur dhe si të kanë bërë të ndihesh, sidomos emocionalisht. Bëj një bilanc. Thuaji vetes “bravo” për atë që ke arritur së fundmi.
DON’TS:
Mos i neglizho financat – ke disa detyrime që duhen zgjidhur. Mos hezito të kërkosh rritje në punë. Mos i lër pas dore as çështjet e zemrës, sepse ka interes të madh aty. A duhet të ta them që po të shikojnë?
Gaforrja
DO’S:
Meqë klima po përmirësohet, merre më seriozisht marrëdhëniet personale. Mundohu t’i shohësh gjërat ndryshe. Nëse do sqarime, bëj biseda të pjekura. Mbylle hendekun e panevojshëm që ekziston.
DON’TS:
Mos ki frikë të shprehësh mendimin tënd, por mos mbyll veshët kur flet edhe tjetri. Mos këmbëngul vetëm në idetë e tua dhe mos rri në pritje për të kundërshtuar. Në dashuri, mos i thuaj “jo” njohjeve të reja.
Luani
DO’S:
Në punë gjërat qetësohen, ndaj tregohu pozitiv. Vendos një program, por sigurohu që planet janë të realizueshme. Dil nga rutina duke futur aktivitete apo hobi të reja. Kujdesu për trupin dhe mirëqenien.
DON’TS:
Mos u streso për ndryshimet – je i përgatitur. Mos hezito të ndryshosh edhe mënyrën si punon, sepse kjo mund të sjellë përfitime financiare. Ji krijues, por mos syno më larg se sa mund të arrish.
Virgjëresha
DO’S:
Përdor qetësinë e ditës për t’u shprehur krijueshëm dhe për t’u hapur. Provo diçka ndryshe nga zakonisht. Lëre pas çdo zakon që nuk të shërben më.
DON’TS:
Në dashuri, mos hezito të njohësh njerëz të rinj dhe të flirtosh. Mos refuzo propozime që të nxjerrin nga zona e rehatisë. Mos u nxit për zhvillime – lëri gjërat të rrjedhin natyrshëm. Nëse ke partner, mos neglizho momentet e bukura së bashku.
Peshorja
DO’S:
Rregullo humorin që në mëngjes. Vendos prioritetet në rregull. Ndrysho zakonet e vjetra që të dëmtojnë dhe zëvendësoji me më të shëndetshme dhe krijuese. Organizohu më mirë.
DON’TS:
Mos hezito të ndërtosh ura komunikimi me familjarët me të cilët ke pasur tensione. Shpreh këndvështrimin tënd me mënyrën e duhur për të shmangur keqkuptime të reja.
Akrepi
DO’S:
Përpiqu t’i kuptosh gjërat më thellë, por me qetësi. Organizo mendimet dhe detyrat. Një flirt i ri ose një takim i rastësishëm mund të të tërheqë vëmendjen – shumë mirë!
DON’TS:
Mos ki frikë nga ndryshimet. Nëse i bën vetë, ji i qartë. Kjo nevojë për përparim po të sjell zhvillime pozitive.
Shigjetari
DO’S:
Puno i qetë, duke shfrytëzuar atmosferën pozitive. Mund të bësh ndryshime ose të flasësh me një familjar për çështje që ju shqetësojnë. Ji i qartë dhe i qetë.
DON’TS:
Mos neglizho financat. Në punë, mos refuzo takime apo biseda – do shkojnë mirë. Sidomos nëse kërkon ndryshim apo një fillim të ri.
Bricjapi
DO’S:
Vendos në mendje ndryshimet që do dhe organizoji mirë. Mund të ketë situata të vogla të çuditshme, por jo serioze. Zgjidhi shpejt. Menaxho mirë kohën.
DON’TS:
Mos hezito të njohësh njerëz të rinj – mund të të japin ide të vlefshme. Në dashuri, mos e shtyp romantizmin. Nëse je vetëm, shpreh qartë çfarë kërkon.
Ujori
DO’S:
Mbaj distancë për të gjetur ekuilibrin. Sill qetësi në jetën tënde dhe shmang situatat që të nervozojnë. Puno në një ambient të qetë dhe bëj lëvizje prapa skenës për të avancuar.
DON’TS:
Mos shmang kontaktin me njerëz të rëndësishëm – mund të mësosh gjëra të dobishme. Mos u nervozo nga komentet e tyre. Kujdes financat dhe shmang luhatjet e humorit nga lodhja.
Peshqit
DO’S:
Dil me miqtë – ke nevojë për shoqëri. Prano këndvështrime të ndryshme dhe largoje ankthin. Investo kohë në njohje të reja.
DON’TS:
Mos i mbaj mendimet për vete – fjala jote sot ka ndikim. Mos e fsheh anën tënde të ëmbël. Mos u mbyll në vetvete gjatë takimeve të papritura. Mos i refuzo ndryshimet që po vijnë.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd