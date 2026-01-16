Komisioni Evropian: Ukraina të jetë anëtare e BE-së pa të drejta të plota. A është ky një karrem për të pranuar lëshimin e territoreve?

ANALIZË/ Integrimi si një karrem për ukrainasit që të pranojnë lëshimin e territoreve
Komisioni Evropian po shqyrton mënyrat për t’i lejuar Ukrainës të bashkohet shpejt me Bashkimin Evropian, si pjesë e një marrëveshjeje paqeje me Rusinë, duke i dhënë Kievit të drejta të plota anëtarësimi, të cilat do t’i "marrë" vetëm për periudha të përkohshme, sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian.
Ideja, e cila është në fazat e saj të para, projekton Ukrainën si vend anëtar në Bashkimin Evropian, si pjesë e një garancie sigurie për luftën në Evropë, gjithnjë nëse japin një premtim të besueshëm se janë në rrugën e stabilitetit ekonomik dhe integrimit me Perëndimin, citohet Reuters.
Hyrja e Ukrainës në BE në vitin 2027 është e përfshirë në një plan paqeje prej 20 pikash të diskutuar midis Shteteve të Bashkuara, Ukrainës dhe Bashkimit Evropian, sipas diplomatëve, si një masë për të siguruar prosperitetin ekonomik të Ukrainës pas përfundimit të luftës.
Megjithatë, shumë qeveri të BE-së besojnë se kjo datë, ose çdo datë tjetër e patacaktuar, është plotësisht jorealiste, sepse anëtarësimi në BE është aktualisht një proces i bazuar në meritë, i cili vazhdon vetëm kur ka përparim në përshtatjen me standardet e BE-së.
Anëtarësimi në union kërkon gjithashtu miratimin e parlamenteve kombëtare të 27 shteteve anëtare të BE-së.
Zyrtarët e BE-së kanë paraqitur idenë për të përmbysur procesin tradicional, megjithëse anëtarësimi është i kufizuar, duke kërkuar pëlqimin e qeverisë së BE-së dhe parlamentit kombëtar.
«Duhet ta pranojmë se jemi në një realitet shumë të ndryshëm nga ai kur u hartuan për herë të parë rregullat (e anëtarësimit),» tha një zyrtar i BE-së.
Ukraina – dhe ndoshta edhe vende të tjera kandidate – do t’i bashkoheshin BE-së shpejt dhe më pas do të fitonin "qasje graduale" në të drejtën e votës, varësisht nga progresi i tyre në përmbushjen e kritereve për anëtarësim të plotë, tha zyrtari.
Ukraina ka luftuar kundër Rusisë që nga shkurti i vitit 2022 dhe u bë kandidate për anëtarësim në BE në qershor të atij viti, me negociatat që nisën në fund të vitit 2023.
Normalisht, negociatat e pranimit zgjasin me vite: Polonia, me një popullsi të ngjashme me atë të Ukrainës, mori 10 vjet, pa qenë në luftë, për të përfunduar negociatat dhe të gjitha ndryshimet e nevojshme ligjore në mënyrë që të mund të bashkohej në vitin 2004 së bashku me nëntë vende të tjera.
Megjithatë, disa në Komision argumentojnë se, politikisht, Ukraina nuk ka aq shumë kohë, sepse një marrëveshje paqeje midis Ukrainës dhe Rusisë mund të sjellë humbje territoriale për Kievin dhe të jetë e vështirë për t’u pranuar nga ukrainasit në një referendum të mundshëm.
Anëtarësimi në BE, edhe nëse është i kufizuar, mund ta bëjë atë më të pranueshëm dhe të krijojë stabilitetin e nevojshëm për të përfunduar reformat e nevojshme për të fituar të drejtat e plota të BE-së, thanë zyrtarët.
«Është në interesin e Evropës që Ukraina të jetë në BE, për arsye sigurie», tha një diplomat i BE-së.
“Kjo është arsyeja pse duhet të kërkojmë zgjidhje krijuese – si ta integrojmë shpejt Ukrainën në BE. Koncepti i kundërt i integrimit pasqyron këtë ide – të integrojmë Ukrainën politikisht në BE dhe më pas të fitojmë të drejta të plota dhe anëtarësim të plotë pasi të përmbushen të gjitha kushtet”, tha diplomati.
Anëtarësimi pa të drejta të plota që në ditën e parë nuk është asgjë e re – shumica e vendeve që nga zgjerimi i vitit 2004 janë përballur me periudha të gjata tranzicioni për të arritur, për shembull, të drejtën e qytetarëve të tyre për të punuar në të gjithë Unionin.
