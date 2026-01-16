Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjeniu nga Cërriku: nxënësi i klasës së 9-të Loris Qosja fiton medalje ari në olimpiadën botërore të matematikës në SHBA
Transmetuar më 16-01-2026, 22:59

Cërrik, 16 janar 2026 Një arritje e jashtëzakonshme akademike vjen nga Cërriku, duke e vendosur këtë qytet në hartën e ekselencës arsimore ndërkombëtare. Loris Qosja, nxënës i klasës së 9-të, është shpallur fitues i vendit të parë në Olimpiadën Botërore të Matematikës, duke u nderuar me Medalje Ari, si dhe ka zënë vendin e tretë në Olimpiadën e Kimisë, ku është vlerësuar me Medalje Bronzi.

Suksesi u arrit në kuadër të Olimpiadës Botërore “Neo Science”, e zhvilluar në Orlando të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në periudhën 9–16 janar 2026, ku morën pjesë nxënës nga dhjetëra vende të botës. Juria ndërkombëtare e vlerësoi Loris Qosjen si më të mirin në disiplinën e matematikës për grupmoshën e klasave të 9-ta, duke e renditur të parin në nivel global.

Arritja e tij përbën një burim të madh krenarie për familjen, shkollën, qytetin e Cërrikut dhe për mbarë Shqipërinë, duke dëshmuar potencialin e lartë të të rinjve shqiptarë në shkencat ekzakte. Dy medaljet e fituara në dy disiplina të ndryshme, matematikë dhe kimi, e bëjnë këtë sukses edhe më të rrallë dhe domethënës.

Rezultati i Loris Qosjes konfirmon se investimi në arsim dhe mbështetja e talenteve të reja mund të sjellë arritje të nivelit botëror, duke ngritur lart emrin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare të dijes.

