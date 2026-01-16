Po vjen i ‘ftohti ukrainas’, zgjat 4 ditë. Rënie temperaturash me 10 gradë, pritet borë dhe në zona të ulëta

Moti: Vendi futet sërish “në frigorifer” – Kur nis vala e re e motit të keq – Çfarë thotë meteorologu për përkeqësimin e ri të motit që është në prag
Për një valë të re moti të keq flet shërbimi meteorologjik për pjesën e mbetur të janarit. Parashihet që kjo valë moti të keq të shoqërohet me rënie të ndjeshme të temperaturave dhe reshje bore edhe në zona të ulëta.
Sipas meteorologëve, është konfirmuar një periudhë katërditore që sjell në rajon, Shqipëri dhe fqinjët një valë të ftohti ukrainas, me karakteristika kryesore temperaturat shumë të ulëta, erëra të forta veriore, si edhe borë edhe në zona jo malore.
Temperatura pritet të bjerë deri me 10 gradë Celsius.
Meteorologët vlerësojnë se duke qenë në zemër të dimrit, një zhvillim i tillë i kushteve atmosferike nuk është aspak i pazakontë.
Karakteristikat kryesore të kësaj vale të ftohtë, që vjen nga zona e Ukrainës, janë:
Rënie graduale e temperaturës nga veriu drejt jugut, me ulje që pritet të arrijë në 10 gradë çka e çon nivelin e temperaturave më të ulëta, nga disa gradë nën zero në zonat malore dhe zero në zonat e tjera.
Sakaq erëra veriore shumë të forta, që do të fryjnë me intensitet 8–9 ballë në Detin Egje, priten nga e shtuna 17 janar deri të martën 20 janar.
Në Detin Jon, erërat do të jenë lindore, me të njëjtin intensitet, gjatë të hënës 19 janar dhe të martës 20 janar. /noa.al
