Rama: Të zvogëlohet Parlamenti, të ketë vetëm 100 deputetë

Kryeministri Edi Rama ka hedhur idenë e zvogëlimit të numrit të deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë, duke propozuar që Parlamenti të reduktohet nga 140 në 100 anëtarë, gjatë një mbledhjeje të grupit parlamentar të Partisë Socialiste.
"Kemi shtruar nevojën që Kuvendi i Shqipërisë të zvogëlohet në numër, kemi Kuvend me 140 vetë, fare mirë mund të kemi Kuvend me 100 vetë. Publiku do ta mirëpriste këtë dhe do të racionalizoheshin forcat,” tha Rama.
Kur vjen fjala te Kushtetuta e Shqipërisë duhet ngritur një grup që pastaj të hapë një proces, është shumë më tepër se një reformë zgjedhore, kërkon shumë më tepër hapësirë angazhim, burime. Ambicia do jetë duhet të jetë që në fund të mandatit të kalojmë edhe një Reformë Kushtetuese”, tha ai.
Në fjalën e tij, Rama akuzoi opozitën dhe veçanërisht Partinë Demokratike se po pengojnë përpjekjet e qeverisë për integrimin evropian të vendit, duke promovuar jashtë kufijve një imazh negativ të Shqipërisë. Sipas tij, kundërshtarët politikë nuk janë të interesuar për bashkëpunim real në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.
“Puna jonë nuk pret. Do të ishte qershi mbi tortë nëse të tjerët do të ishin të interesuar të bënin të njëjtën punë për integrimin në BE, por nuk janë. Përkundrazi, angazhohen që me çdo mjet të përcjellin jashtë kufijve të Shqipërisë një imazh negativ, duke e paraqitur vendin si narkoshtet,” u shpreh Rama.
Kreu i qeverisë tha se mazhoranca mbetet e hapur për dialog dhe bashkëpunim, por sipas tij opozita nuk ka treguar vullnet për një proces të sinqertë politik. “Ne asnjëherë nuk mbyllim derën. Nëse duan të japin alternativë, le të vijnë. Për të tjerat rrugët ndahen: ne përpara, ata mbrapa,” deklaroi Rama, duke përdorur tone të ashpra ndaj kundërshtarëve.
Në të njëjtën mbledhje, kryeministri propozoi ngritjen e një grupi nismëtar për ndryshime kushtetuese, ku një nga pikat kryesore do të ishte racionalizimi i përbërjes së Kuvendit. “Kemi një parlament me 140 vetë dhe fare mirë mund ta kishim me 100 vetë. Publiku do ta mirëpriste këtë dhe do të racionalizonte forcat,” tha Rama.
Deklaratat e kryeministrit vijnë në një kohë kur qeveria po përballet me kritika të vazhdueshme nga opozita dhe partnerë ndërkombëtarë për funksionimin e institucioneve dhe transparencën në vendimmarrje, ndërsa mazhoranca thekson angazhimin e saj për reforma dhe modernizim të strukturave parlamentare.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd